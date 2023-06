En medio de una polémica, comenzó el escrutinio definitivo de las elecciones en Córdoba

El Tribunal Electoral de Córdoba inició este miércoles por la mañana el escrutinio definitivo de las elecciones que se realizaron en la provincia el pasado domingo, donde se elegía el sucesor de Juan Schiaretti. Esta instancia se volvió relevante porque Luis Juez, el candidato de Juntos por el Cambio, pidió la apertura de urnas y denunció irregularidades en el proceso de conteo de votos. En diálogo con la AM990 el periodista Francisco Centeno de Cadena 3 brindó detalles al respecto.

En principio, dijo que se trató de “un escándalo lo que pasó el domingo, cuando nos acostamos sin la palabra de ninguno de lo dos candidatos. Llaryora se reconoció ganador, Juez no reconoció la derrota”. “La carga de votos del sistema electoral fracasó por cuestiones operativas y falta de personal”, añadió.

En ese sentido, manifestó que: “No había datos durante muchas horas porque no se podían cargar. Técnicamente, la diferencia en porcentaje son tres puntos o sea 58.000 votos y queda el recuento 150.000 votos, bajo ese punto Juez puede ganar la elección”.

Además, comentó que el candidato “Juez pidió que se abran todas las urnas de nuevo y eso no va a pasar; pero el problema radica en la lectura de los scaners que tomaban mal los números” y que “habrá que esperar más o menos diez días para ver quién salió primero y quién salió segundo”.

Sobre antecedentes, recordó que: “En 2007 Juez perdió una elección por 17 mil votos y denunció fraude, ahí no había sistema tecnológico y votábamos con boleta común y única. Con ese tremendo antecedente la provincia estuvo en vilo”. “Todos los cordobeces fuimos estafados el domingo, la gente está harta, no quería saber nada de las elecciones y aún no sabe quién será el próximo gobernador de Córdoba”.