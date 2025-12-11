“En Formosa, las coberturas vacunas de calendario están bien”, remarcan

La doctora Laura Filippini, subsecretaria de Gestión de Establecimientos

Asistenciales de 1° y 2° Nivel del Ministerio de Desarrollo Humano

(MDH), se refirió a la aplicación de las vacunas de calendario en el

territorio formoseño, asegurando que “no se registran bajas”.

Declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “en lo que

respecta a las vacunas de calendario, siempre estamos entre las primeros

números de coberturas del país” y subrayó que esto se debe “al arduo

trabajo que se realiza durante todo el año”.

“Desde el MDH se les insiste mucho a los efectores de salud sobre este

tema”, acentuó, ya que en la provincia “es una actividad diaria”.

Y agregó que “salir al terreno, es decir, casa por casa, es una tarea

persistente y más en las zonas en donde se ve que baja la cobertura”.

Explicó que para tener un porcentaje actualizado de las inmunizaciones,

“cada tres meses se hace un balance y a partir de eso se detectan los lugares

con menos protección, saliendo hacia allí a realizar la inmunización”.

También, aclaró que en la provincia “no es frecuente que los padres no

permitan que se vacune a los hijos, pero algún que otro caso se ve”.

“Al ser vacunas obligatorias no les damos opción a que no los inmunicen,

si se niegan les hablamos, explicamos y tratamos de hacerles entrar en

razón –indicó-. En caso de persistan en la misma postura, se hace la

denuncia, ya que las vacunas de calendario forman parte de la Convención

sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es decir, nos ampara la

ley”.

“En Formosa no se registran bajas de vacunación. Las coberturas están

bien”, reiteró, por último.