“En Formosa, las coberturas vacunas de calendario están bien”, remarcan

La doctora Laura Filippini, subsecretaria de Gestión de Establecimientos
Asistenciales de 1° y 2° Nivel del Ministerio de Desarrollo Humano
(MDH), se refirió a la aplicación de las vacunas de calendario en el
territorio formoseño, asegurando que “no se registran bajas”.
Declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “en lo que
respecta a las vacunas de calendario, siempre estamos entre las primeros
números de coberturas del país” y subrayó que esto se debe “al arduo
trabajo que se realiza durante todo el año”.
“Desde el MDH se les insiste mucho a los efectores de salud sobre este
tema”, acentuó, ya que en la provincia “es una actividad diaria”.
Y agregó que “salir al terreno, es decir, casa por casa, es una tarea
persistente y más en las zonas en donde se ve que baja la cobertura”.
Explicó que para tener un porcentaje actualizado de las inmunizaciones,
“cada tres meses se hace un balance y a partir de eso se detectan los lugares
con menos protección, saliendo hacia allí a realizar la inmunización”.
También, aclaró que en la provincia “no es frecuente que los padres no
permitan que se vacune a los hijos, pero algún que otro caso se ve”.
“Al ser vacunas obligatorias no les damos opción a que no los inmunicen,
si se niegan les hablamos, explicamos y tratamos de hacerles entrar en
razón –indicó-. En caso de persistan en la misma postura, se hace la
denuncia, ya que las vacunas de calendario forman parte de la Convención
sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es decir, nos ampara la
ley”.
“En Formosa no se registran bajas de vacunación. Las coberturas están
bien”, reiteró, por último.
