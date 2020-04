En Formosa, la mortalidad por neumonía disminuyó en un 30%

El Dr. Mario Romero Bruno, director del Hospital Central y responsable de Epidemiología de la provincia, informó que Formosa tiene un 30 por ciento menos de mortalidad por neumonía que años anteriores.

En el marco del parte de prensa diario del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el médico respondió a versiones infundadas sobre casos caratulados como neumonía, categórico indicó que “los muertos no se pueden esconder, en algún lado tendríamos que ver a las personas internadas”.

“A esas dudas que se generan a través de las redes sociales, preguntamos ¿dónde están?, si alguien sabe de algún caso que lo comunique que lo vamos a buscar y lo vamos a hisopar”, agregó Romero Bruno.

En este sentido, comunicó que en la provincia existe un registro y notificación de casos de neumonía realizados por medio de vigilancia epidemiológica, “se realiza un corredor endémico -en promedio de cinco años anteriores- cada semana nos marca cómo esta la situación en algún lugar puntual. Dentro de ese corredor de cinco años, nos mantenemos en el valor establecido como promedio”.

En cuanto a números, el médico puntualizó en que disminuyeron los decesos por esta afección, “el Hospital Central -un hospital de tercer nivel para todas las personas mayores a 15 años- y en el que ingresan neumonías habitualmente- en lo que va del año y en estos 3 meses tenemos menos mortalidad que en años anteriores, hubieron 8 defunciones por neumonía”.

Comparó el resultado con el año 2019, en el que hubieron 9 personas fallecidas por neumonía y el 2018 con 27 decesos, “tampoco hay un aumento de mortalidad por neumonías, estamos un 30% menos que el año pasado”, afirmó Romero Bruno. “En este momento no hay dudas, no hay circulación del virus hasta el día de hoy y estamos haciendo hisopados hasta a las personas que no reúnen el criterio estricto de la definición porque ampliamos la definición de casos, a las neumonías que ingresan ya le realizamos el hisopado. Por eso podemos afirmar que no tenemos casos, ni circulación”, culminó el epidemiólogo.