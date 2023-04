En Chile, Alberto Fernández destacó el regreso de Argentina a la Unasur

Durante el encuentro con su par de Chile, Gabriel Boric, el presidente Alberto Fernández destacó que Argentina ya “formalizó” su ingreso a la Unasur y celebró que también lo haga Brasil.

Durante la declaración conjunta en el Palacio de la Moneda, en Santiago, el mandatario argentino reseñó que le planteó a Boric la necesidad de “trabajar juntos” en el ” Unasur, aunque aclaró que el organismo regional debe estar adaptado a “estos tiempos” y no ser el bloque “que conocimos”.

Fernández aseguró que “está en nuestra esencia la unidad” y habló de la necesidad de “buscar el desarrollo conjunto”.

“El abrazo de San Martín y de O’Higgins es un abrazo que nos une para siempre. La cordillera no es una pared que nos divide, son montañas que nos unen. No podemos pensar Argentina y Chile de un modo que no sea unidos. Saben todos ustedes que soy peronista. El general Perón ya había pensado en la integración latinoamericana a través de la unión ABC: Argentina, Brasil y Chile”, manifestó.