En alerta, convocaron a reunión informativa en la UNAF

Desde el Centro de Docentes Universitarios de Formosa convocaron a la comunidad universitaria a una reunión informativa sobre la supuesta realidad estudiantil de la UNaF. En ese sentido, se puso en contacto con la AM990 el Dr. Emilio Grippaldi vicerrector de dicha institución educativa quien dió detalles al respecto.

Sobre la convocatoria que incluye la presencia de legisladores nacionales dijo: “Tenemos intención de que estén presentes los diputados nacionales, los cuales fueron invitados por el Concejo Superior al efecto de ser informados sobre la realidad de la universidad, porque el envío es deficiente y no alcanzaría el presupuesto que quieren enviar para todos los gastos del 2023″.

Además, Grippaldi denunció que: “Lo que se ha enviado al Congreso de la Nación como proyecto de presupuesto para la UNaF es atentatorio al pueblo, porque tiene un monto muy por debajo de lo necesario para el desarrollo de las actividades”, argumentó.

Alguno de lo reclamos son: insuficiencia de envíos de fondos del Presupuesto 2022 en detrimento de la casa de altos estudios y contra la reducción del presupuesto 2023 enviado por el Ministerio de Educación de Nación y la Secretaria de Políticas Universitarias al Congreso de la Nación.

También comentó que estarán presentes los representantes de los estudiantes, de los docentes, miembros de la comunidad originaria, personal no docente y “todo aquel que quiera respaldar la educación para que los padres puedan tener la garantía de que sus hijos o cualquiera que quiera estudiar en la UNAF pueda hacerlo en paz”.

“Si en marzo la Secretaría de Políticas Públicas enviaba un monto y se comprometía el ministerio de educación y el de trabajo a enviar en el mes de julio un 41% más y eso no ha sucedido, entonces el que miente es el que usted ha mencionado como gremialista. No recibimos respuestas, de manera tal que lo estamos tramitando tanto administrativamente como judicialmente en la justicia”, terminó diciendo.