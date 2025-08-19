Empresas formoseñas participan este miércoles de la Ronda de Negocios de la Unión Industrial del Paraguay

Un número importante de empresas formoseñas participarán este miércoles
de la Ronda de Negocios de la Unión Industrial de Paraguay, enmarcada en
la Feria Empresarial que se realiza en la ciudad de Asunción.
El evento, que se desarrollará del 20 al 22 de agosto, reúne a
representantes de distintos sectores productivos con el objetivo de impulsar
oportunidades de negocio, fortalecer alianzas comerciales y fomentar la
innovación entre empresas de la región.
El equipo técnico de la Agencia de Desarrollo Empresarial, en conjunto
con la Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Unión Industrial trabajó
en la convocatoria, la recepción de propuestas verificación de requisitos, la
logística de la inscripción y la priorización de sectores estratégicos para la
región.
Además, facilitó la comunicación entre las empresas y los organizadores,
brindó asesoría para la preparación para una correcta participación y así
aprovechar al máximo la oportunidad de hacer negocios, alianzas
comerciales y acceso a nuevos mercados.
Entre los participantes se destacan empresas de manufactura, insumos
industriales, tecnología y servicios, que buscan expandir su presencia en la
región FEDHEC, CLORONOR, Agrofortuc, Mazza Electricidad, CL
Aberturas, AC Colchones, Punto Mueble, Hielo Norte Grande, Formo
Tanq. La Loseta, Oleohidrulica, Swgemarket, Creartex, San Miguel
Muebles, Aquala, Carpintería Venturini, Nutrifor, Laformed, Centro de
Medicina Nuclear, CL Aberturas, Avedis Oxígeno, Bio Ingeniería, Un
Culto al Mate, IRU Producciones, AR, Nueva Raíz, Kailas, Épica,
Soluciones Gastronómicas, MA.BE.FA. El Pita, entre otras.
El gerente de la Agencia de Desarrollo Empresarial, contador Guillermo
Arévalo destacó que “es clave para las empresas locales, ya que facilita la
exploración de oportunidades para adquirir insumos estratégicos que
agreguen valor a su producción. Esto no solo fortalece la competitividad de
las empresas locales en el mercado regional, sino que también abre puertas
para su expansión a nivel nacional e internacional".
“Estas rondas de negocios fortalecen la integración regional y abren
oportunidades concretas. Nuestro objetivo es generar alianzas sostenibles
que impulsen el desarrollo económico. Es una excelente plataforma para
mostrar capacidades, acceder a nuevos mercados y fomentar la cooperación
bilateral”, remarcó Arévalo.
