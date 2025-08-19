Empresas formoseñas participan este miércoles de la Ronda de Negocios de la Unión Industrial del Paraguay

Un número importante de empresas formoseñas participarán este miércoles

de la Ronda de Negocios de la Unión Industrial de Paraguay, enmarcada en

la Feria Empresarial que se realiza en la ciudad de Asunción.

El evento, que se desarrollará del 20 al 22 de agosto, reúne a

representantes de distintos sectores productivos con el objetivo de impulsar

oportunidades de negocio, fortalecer alianzas comerciales y fomentar la

innovación entre empresas de la región.

El equipo técnico de la Agencia de Desarrollo Empresarial, en conjunto

con la Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Unión Industrial trabajó

en la convocatoria, la recepción de propuestas verificación de requisitos, la

logística de la inscripción y la priorización de sectores estratégicos para la

región.

Además, facilitó la comunicación entre las empresas y los organizadores,

brindó asesoría para la preparación para una correcta participación y así

aprovechar al máximo la oportunidad de hacer negocios, alianzas

comerciales y acceso a nuevos mercados.

Entre los participantes se destacan empresas de manufactura, insumos

industriales, tecnología y servicios, que buscan expandir su presencia en la

región FEDHEC, CLORONOR, Agrofortuc, Mazza Electricidad, CL

Aberturas, AC Colchones, Punto Mueble, Hielo Norte Grande, Formo

Tanq. La Loseta, Oleohidrulica, Swgemarket, Creartex, San Miguel

Muebles, Aquala, Carpintería Venturini, Nutrifor, Laformed, Centro de

Medicina Nuclear, CL Aberturas, Avedis Oxígeno, Bio Ingeniería, Un

Culto al Mate, IRU Producciones, AR, Nueva Raíz, Kailas, Épica,

Soluciones Gastronómicas, MA.BE.FA. El Pita, entre otras.

El gerente de la Agencia de Desarrollo Empresarial, contador Guillermo

Arévalo destacó que “es clave para las empresas locales, ya que facilita la

exploración de oportunidades para adquirir insumos estratégicos que

agreguen valor a su producción. Esto no solo fortalece la competitividad de

las empresas locales en el mercado regional, sino que también abre puertas

para su expansión a nivel nacional e internacional".

“Estas rondas de negocios fortalecen la integración regional y abren

oportunidades concretas. Nuestro objetivo es generar alianzas sostenibles

que impulsen el desarrollo económico. Es una excelente plataforma para

mostrar capacidades, acceder a nuevos mercados y fomentar la cooperación

bilateral”, remarcó Arévalo.