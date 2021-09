Emmy 2021: todos los ganadores de la premiación a lo mejor de la televisión estadounidense

Este domingo se lleva adelante la 73掳 entrega de los Premios Emmy a lo mejor de la televisi贸n estadounidense que se emiti贸 entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021, seg煤n el criterio de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisi贸n. Debido a los protocolos vigentes por la pandemia del coronavirus, la ceremonia se realiza al aire libre, en una carpa ubicada los exteriores del Microsoft Theater de Los 脕ngeles. Y los asistentes, que no son m谩s de 500 personas entre estrellas e invitados especiales, tuvieron que cumplir con dos requisitos para poder decir presente en el lugar: estar vacunados y presentar un PCR negativo.

En esta oportunidad, el anfitri贸n de la velada es Cedric the Entertainer y la trasmisi贸n est谩 a cargo de la cadena CBS en los Estados Unidos, mientras que en los pa铆ses de Latinoam茅rica el evento se puede ver en vivo a trav茅s de TNT (doblado al espa帽ol) y TNT Series (idioma original) a las 19.00 (COL / MEX) y 21.00 (ARG / CHI). En tanto, las series favoritas para llevarse la mayor cantidad de galardones son 鈥淭he Crown鈥 y 鈥淭he Mandalorian, que lograron 24 nominaciones cada una.

Aqu铆 todos los ganadores de la noche

Mejor miniserie:

I May Destroy You

Mare of Easttown

The Queen鈥檚 Gambit

The Underground Railroad

WandaVision

Mejor comedia:

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

The Kominsky Method

Pen15

Ted Lasso

Mejor serie dram谩tica:

The Boys

Bridgerton

The Crown

The Handmaid鈥檚 Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us

Mejor actor de serie de comedia:

Anthony Anderson (鈥滲lack-ish鈥)

Michael Douglas (鈥漈he Kominsky Method鈥)

William H. Macy (鈥漇hameless鈥)

Jason Sudeikis (鈥漈ed Lasso鈥) – GANADOR

Kenan Thompson (鈥滽enan鈥)

Mejor actriz de serie de comedia:

Aidy Bryant (鈥漇hrill鈥)

Kaley Cuoco (鈥漈he Flight Attendant鈥)

Allison Janney (鈥滿om鈥)

Tracee Ellis Ross (鈥滲lack-ish鈥)

Jean Smart (鈥滺acks鈥) – GANADORA

Mejor actor secundario en comedia:

Carl Clemons-Hopkins (Hanks)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Kenan Thompson (Saturday Night Live)

Brett Goldstein (Ted Lasso) – GANADOR

Brendan Hunt (Ted Lasso)

Nick Mohammed (Ted Lasso)

Jeremy Swift (Ted Lasso)

Paul Reiser (The Kominsky Method)

Mejor actriz secundaria en comedia:

Rosie Perez ( The Flight Attendant)

Hannah Einbinder (Hacks)

Aidy Bryant (Saturday Night Live)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Cecily Strong (Saturday Night Live)

Juno Temple ( Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso) – GANADORA

Mejor actriz principal en serie dram谩tica:

Uzo Aduba (In Treatment)

Olivia Colman (The Crown)

Emma Corrin (The Crown)

Elisabeth Moss (The Handmaid鈥檚 Tale)

Mj Rodriguez (Pose)

Jurnee Smollett (Lovecraft Country)

Mejor actor principal en serie dram谩tica:

Sterling K. Brown (This Is Us)

Josh O鈥機onnor (The Crown)

Jonathan Majors (Lovecraft Country)

Rege-Jean Page (Bridgerton)

Billy Porter (Pose)

Matthew Rhys (Perry Mason)

Mejor actor de reparto en serie dram谩tica:

Giancarlo Esposito (鈥淭he Mandalorian鈥)

O-T Fagbenie (鈥淭he Handmaid鈥檚 Tale鈥)

John Lithgow (鈥淧erry Mason鈥)

Tobias Menzies (鈥淭he Crown鈥) – GANADOR

Max Minghella (鈥淭he Handmaid鈥檚 Tale鈥)

Chris Sullivan (鈥淭his Is Us鈥)

Bradley Whitford (鈥淭he Handmaid鈥檚 Tale鈥)

Michael K. Williams (鈥淟ovecraft Country鈥)

Mejor actriz de reparto en serie dram谩tica:

Gillian Anderson (鈥淭he Crown鈥) – GANADORA

Helena Bonham Carter (鈥淭he Crown鈥)

Madeline Brewer (鈥淭he Handmaid鈥檚 Tale鈥)

Ann Dowd (鈥淭he Handmaid鈥檚 Tale鈥)

Aunjanue Ellis (鈥淟ovecraft Country鈥)

Emerald Fennell (鈥淭he Crown鈥)

Yvonne Strahovski (鈥淭he Handmaid鈥檚 Tale鈥)

Samira Wiley (鈥淭he Handmaid鈥檚 Tale鈥)

Mejor actriz en una miniserie o pel铆cula para televisi贸n:

Michaela Coel (鈥淚 May Destroy You鈥)

Cynthia Erivo (鈥淕enius: Aretha鈥)

Elizabeth Olsen (鈥淲andaVision鈥)

Anya Taylor-Joy (鈥淭he Queen鈥檚 Gambit鈥)

Kate Winslet (鈥淢are of Easttown鈥)

Mejor actor en una miniserie o pel铆cula para televisi贸n:

Paul Bettany (鈥淲andaVision鈥)

Hugh Grant (鈥淭he Undoing鈥)

Ewan McGregor (鈥淗alston鈥)

Lin-Manuel Miranda (鈥淗amilton鈥)

Leslie Odom Jr. (鈥淗amilton鈥)

Mejor actriz de reparto en miniserie o pel铆cula para televisi贸n:

Ren茅e Elise Goldsberry (鈥淗amilton鈥)

Kathryn Hahn (鈥淲andaVision鈥)

Moses Ingram (鈥淭he Queen鈥檚 Gambit鈥)

Julianne Nicholson (鈥淢are Of Easttown鈥) – GANADORA

Jean Smart (鈥淢are Of Easttown鈥)

Phillipa Soo (鈥淗amilton鈥)

Mejor actor de reparto en miniserie o pel铆cula para televisi贸n:

Thomas Brodie Sangster (鈥淭he Queen鈥檚 Gambit鈥)

Daveed Diggs (鈥淗amilton鈥)

Paapa Essiedu (鈥 May Destroy You鈥)

Jonathan Groff (鈥淗amilton鈥)

Evan Peters (鈥淢are Of Easttown鈥) – GANADOR

Anthony Ramos (鈥淗amilton鈥)

Mejor actor invitado en una serie dram谩tica:

Courtney B. Vance (鈥滾ovecraft Country鈥)

Charles Dance (鈥漈he Crown鈥)

Don Cheadle (鈥漈he Falcon and the Winter Soldier鈥)

Timothy Olyphant (鈥漈he Mandalorian鈥)

Carl Weathers (鈥漈he Mandalorian鈥)

Mejor actriz invitada en una serie dram谩tica:

Sophie Okonedo (鈥漅atched鈥)

Clarie Foy (鈥漈he Crown鈥)

Alexis Bledel (鈥漈he Handmaid鈥檚 Tale鈥)

McKenna Grace (鈥漈he Handmaid鈥檚 Tale鈥)

Phylicia Rashad (鈥漈his Is Us鈥)

Mejor actriz invitada en una comedia:

Yvette Nicole Brown (鈥滱 Black Lady Sketch Show鈥)

Issa Rae (鈥滱 Black Lady Sketch Show鈥)

Jane Adams (鈥滺acks鈥)

Maya Rudolph (鈥漇aturday Night Live鈥)

Kristen Wiig (鈥漇aturday Night Live鈥)

Bernadette Peters (鈥漐oey鈥檚 Extraordinary Playlist鈥)

Mejor actor invitado en una comedia:

Alec Baldwin (鈥漇aturday Night Live鈥)

Dave Chappelle (鈥漇aturday Night Live鈥)

Daniel Kaluuya (鈥漇aturday Night Live鈥)

Dan Levy (鈥漇aturday Night Live鈥)

Morgan Freeman (鈥漈he Kominsky Method鈥)

Filme de televisi贸n:

鈥淒olly Parton鈥檚 Christmas on the Square鈥

鈥淥slo鈥

鈥淩obin Roberts Presents: Mahalia鈥

鈥淪ylvie鈥檚 Love鈥

鈥淯ncle Frank鈥

Programas de variedades y talk-show:

鈥淐onan鈥

鈥淭he Daily Show with Trevor Noah鈥

鈥淛immy Kimmel Live!鈥

鈥淟ast Week Tonight with John Oliver鈥 – GANADOR

鈥淭he Late Show with Stephen Colbert鈥



Mejor direcci贸n de serie dram谩tica:

Benjamin Caron (鈥漈he Crown鈥)

Jessica Hobbs (鈥漈he Crown鈥) – GANADORA

Lesli Linka Glatter (鈥滺omeland鈥)

Mimi Leder (鈥漈he Morning Show鈥)

Alik Shakarov (鈥漁zark鈥)

Ben Semanoff (鈥漁zark鈥)

Andrij Parekh (鈥漇uccession鈥)

Mark Mylod (鈥漇uccession鈥)

Mejor gui贸n de serie dram谩tica

Thomas Schnauz (鈥滲etter call Saul鈥)

Gordon Smith (鈥滲etter call Saul鈥)

Peter Morgan (鈥漈he Crown鈥) – GANADOR

Chris Mundy (鈥漁zark鈥)

John Shiban (鈥漁zark鈥)

Miki Johnson (鈥漁zark鈥)

Jesse Armstrong (鈥漇uccession鈥)

Mejor gui贸n para una serie de comedia:

Girls5eva, 鈥淧ilot, Meredith Scardino

Hacks, 鈥淭here Is No Line (Pilot),鈥 Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky – GANADOR

Pen15, 鈥淧lay,鈥 Maya Erskine

Ted Lasso, 鈥淢ake Rebecca Great Again,鈥 Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Joe Kelly

Ted Lasso, 鈥淧ilot,鈥 Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt, Joe Kelly

The Flight Attendant, 鈥淚n Case Of Emergency,鈥 Steve Yockey

Mejor direcci贸n para una serie de comedia:

B Positive, 鈥淧ilot,鈥 James Burrows

Hacks, 鈥淭here Is No Line (Pilot),鈥 Lucia Aniello – GANADORA

Mom, 鈥淪cooby-Doo Checks And Salisbury Steak,鈥 James Widdoes

Ted Lasso, 鈥淏iscuits,鈥 Zach Braff

Ted Lasso, 鈥淭he Hope That Kills You,鈥 MJ Delaney

Ted Lasso, 鈥淢ake Rebecca Great Again,鈥 Apple TV+, Declan Lowney

The Flight Attendant, 鈥淚n Case of Emergency,鈥 Susanna Fogel

Mejor serie de variedad de sketches:

A Black Lady Sketch Show

Mejor gui贸n para una serie de variedad:

鈥淎 Black Lady Sketch Show鈥

鈥淟ast Week Tonight With John Oliver鈥 – GANADOR

鈥淪aturday Night Live鈥

鈥淭he Amber Ruffin Show鈥

鈥淭he Late Show With Stephen Colbert鈥



Mejor programa de competici贸n

鈥淭he Amazing Race鈥

鈥淣ailed It!鈥

鈥淩uPaul鈥檚 Drag Race鈥 – GANADOR

鈥淭op Chef鈥

鈥淭he Voice鈥

Mejor direcci贸n para una serie limitada o pel铆cula

Hamilton, Thomas Kail

I May Destroy You, 鈥淓go Death,鈥 Sam Miller, Michaela Coel

I May Destroy You, 鈥淓yes Eyes Eyes Eyes,鈥 Sam Miller

Mare of Easttown, Craig Zobel

The Queen鈥檚 Gambit, Scott Frank – GANADOR

The Underground Railroad, Barry Jenkins

WandaVision, Matt Shakman

Mejor gui贸n para una serie limitada o pel铆cula

鈥淚 May Destroy You鈥, Michaela Coel – GANADORA

鈥淢are of Easttown鈥, Brad Ingelsby

鈥淭he Queen鈥檚 Gambit鈥, Scott Frank

鈥淲andaVision鈥, 鈥淔ilmed Before A Live Studio Audience,鈥 Jac Schaeffer

鈥淲andaVision鈥, 鈥淧reviously On,鈥 Laura Donney

鈥淲andaVision鈥, 鈥淎ll-New Halloween Spooktacular!鈥 Chuck Haward, Peter Cameron

Emmy Governors Award:

Debbie Allen – GANADORA