EMERGENCIA ECONÓMICA. Buryaile opinó acerca del proyecto

El diputado nacional, Ricardo Buryaile dialogó con la AM990 y habló del porque no dieron quorum para que la ley se vote.

Buryaile, señaló “fueron dos sesiones una para que asuman los Diputados suplentes y otra para incorporar a estos diputados y hacer el tratamiento del proyecto de ley”.

En relación a la postura del bloque, el funcionario explicó “nosotros no acompañamos la jura, de igual manera yo no acompaño la jura de los diputados porque la actitud que tenemos en Formosa respecto a lo que esta sucediendo en la localidad de El Colorado en relación al despojo que esta sufriendo un concejal nuestro en solidaridad con López Pereyra yo no voy a dar quorum, pero si lo va a dar el bloque. El robo a una banca por parte del bloque de Todos a nuestro frente hace que yo deba tomar esta actitud, posteriormente la otra sesión no se dio quorum al tratamiento de ley. Nosotros votamos en contra de la ley”.

Por último, manifestó “hay que decir que nosotros estamos en contra de la ley porque no se puede delegar facultades del congreso en el poder ejecutivo, esto es decir que el Congreso no va a sacar mas impuestos que estos lo va a disponer el Ejecutivo, esto es suspender por 180 días la formula de cálculo de aumento a los jubilados que quedan a expensas de los jubilados, a mi me llama mucho la atención porque en toda la sesión lo que se dijo es que esto no es un congelamiento de los haberes jubilatorios, esto es una suspensión a los aumentos conforme a la ley que le otorgamos a la recuperación del haber jubilatorio, lo que va a pasar es que quedan a expensas de lo que decida el Presidente”.