EMERGENCIA AGROPECUARIA. Desde FAA solicitan que la ayuda para los productores llegue a ellos

El referente de la Federación Agraria Argentina (FAA) filial Laguna Naineck en contacto con la AM990 habló acerca de los fondos asignados a Formosa por parte de la Emergencia Agrícola.

Ayala comenz√≥ diciendo ‚Äúel a√Īo pasado se decret√≥ la emergencia agropecuaria en la provincia de Formosa y tuvo un alcance para lo que es cucurbit√°cea, ganader√≠a y apicultura, hab√≠an quedado afuera otros cultivos que nosotros hab√≠amos pedido que hab√≠amos solicitado que se los incluya y no hemos tenido suerte en la determinaci√≥n de la comisi√≥n de la emergencia provincial en el que no fuimos convocados, pero lo que sucedi√≥ en estos √ļltimos d√≠as fue que nos enteramos que a nivel nacional los fondos fueron transferidos a la provincia, es alrededor de 40 millones por emergencia agropecuaria y cerca de 18 millones por el fondo nacional algodonero que cada a√Īo recibe la provincia, esto sucedi√≥ a finales del a√Īo pasado, curiosamente la provincia no lo difundi√≥ y nosotros lo hemos hecho p√ļblico y el d√≠a s√°bado le√≠mos en los medios que a trav√©s del ministro Quintana y confirm√≥ que hab√≠an llegado los fondos y estaban analizando para redireccionar este dinero‚ÄĚ.

Y agreg√≥ ‚Äúhay que decir que la ley de emergencia es muy amplia y dice en uno de sus art√≠culos que el dinero puede ser utilizado para obras que puedan mitigar o auxiliar a los productores en cuanto al fen√≥meno al cual fue decretado, en este caso por deficiencia h√≠drica o sequ√≠a extrema lo que motivo a la provincia a decretar, pero lo que nosotros decimos y tambi√©n esta decretada en esta ley es que sea utilizada en car√°cter de subsidio a los productores‚ÄĚ.

‚ÄúCreemos que el Gobierno no debe distraerse en utilizar este dinero en realizar obras porque tenemos entendido que el Gobierno a trav√©s del ministerio de Obras Publicas tiene el dinero para hacerlos y siempre lo hace p√ļblico con el tema de las obras h√≠dricas y m√°s aun teniendo en cuenta a dif√≠cil situaci√≥n de los productores‚ÄĚ, sigui√≥.

‚ÄúQueremos que la ayuda le llegue al productor. Nos ha desconcertado porque el Gobierno hace esto‚ÄĚ, cerr√≥.