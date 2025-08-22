Emerenciano Sena se descompensó y hubo preocupación en la audiencia

Camino al juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Stzyzowski.

Este viernes, en la decimoquinta audiencia preparatoria del juicio por jurados por el asesinato de la joven de 28 años, la jueza resolvió pasar a un cuarto intermedio debido a la descompensación que sufrió uno de los imputados, Emerenciano Sena, quien debió recibir asistencia médica.

Mientras se desarrollaba una nueva jornada donde el Equipo Fiscal Especial (EFE), realizaba la presentación de las pruebas, el dirigente piquetero y acusado de ser partícipe necesario del femicidio de su nuera Cecilia Strzyzowski (28), tuvo que recibir atención médica debido a una baja en la presión arterial. Una ambulancia estuvo en el edificio judicial. Pese a este episodio, la jueza Dolly Fernandéz luego de que el imputado recibió asistencia, ordenó seguir con la audiencia.

Si bien en un momento se encendieron las luces en la sala de avenida San Martín 66 donde funciona la Cámara Segunda en lo Criminal, por la salud de Sena, no hubo que trasladarlo a un centro para mejor atención, por lo que se trató de un suceso sin gravedad.

Cabe recordar que Sena, padre del presunto femicida César, atraviesa varias patologías y algunas de ellas requieren un cuidado mayor, a tal punto que llevó a Marcela Acuña, esposa de Sena a presentar hábeas corpus y múltiples pedidos para que el esposo sea sometido a tratamiento médico y farmacológico.

Luego de este incidente, el EFE terminó de presentar las pruebas y pericias, por lo que el lunes 25, la magistrada deberá resolver cuales aprueba para el juicio, y además, las defensas podrán impugnar las que consideren.

En ese caso, luego tendrá intervención de ser necesario el tribunal de revisión.