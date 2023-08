Emerenciano Sena en huelga de hambre: “No existe en la causa ni una sola prueba en mi contra”

Como lo hizo Marcela Acuña durante 25 días y César por dos días, Emerenciano Sena adoptó la misma medida, según un audio que se difundió por parte de los cercanos al líder piquetero y que enviaron a los medios de prensa.

“Soy Emerenciano Sena, estoy detenido en la causa Cecilia desde el 9 de junio. Totalmente incomunicado, maltratado. Todas las cosas que me corresponden. Me llevan al hospital y me hacen sufrir el suplicio que hace más de 200 años está prohibido: hacerme cascotear con la gente, hacerme maltratar”.

“No existe en la causa ni una sola prueba en mi contra. Estoy detenido solamente porque me llamo Emerenciano Sena e hice 500 casas gratis para los pobres. Creo que ese es mi delito más grande que cometí. A toda la patria le digo que, en el Chaco, puede llegar a morir un inocente que se llama Emerenciano Sena haciendo huelga de hambre, pidiendo por su libertad”.

Emerenciano está alojado en la comisaría Tercera y no avanzó con los estudios médicos para que se trate su pedido de prisión domiciliaria.