¿Embarazo en puerta? La China Suárez y un nuevo guiño que no pasó inadvertido en redes sociales

La China Suárez generó revuelo en las redes sociales tras publicar una foto en la que mostró varias prendas de sus hijos y un detalle no pasó desapercibido para sus millones de seguidores. En sus historias de Instagram, la actriz compartió una imagen en la que se ven varias camisetas del Galatasaray personalizadas con el nombre de cada miembro de su familia y su propio apodo, “China”, junto a los nombres de sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio.

Lo que más llamó la atención fue un pequeño muñeco de bebé vestido con un traje rosa, colocado sobre la mesa justo encima de la camiseta de su hija mayor. Este detalle provocó que muchos internautas interpretaran el juguete como un posible guiño de la artista a los rumores sobre un cuarto embarazo.

A pesar de las especulaciones, la actriz y cantante ha dejado en claro en varias entrevistas y publicaciones que actualmente “entre sus planes no contempla tener un cuarto hijo”, al menos en el corto plazo. La publicación rápidamente se llenó de comentarios y reacciones, con seguidores debatiendo sobre si el muñeco era simplemente un juguete que pertenece a alguno de los niños o un mensaje indirecto para sembrar nuevas especulaciones.

Ángel de Brito fulminó a la China Suárez tras su ataque contra haters: “Mentirosa serial”

Eugenia “China” Suárez volvió a responder a las críticas en redes sociales, mostrando mensajes de varias usuarias que la habían cuestionado por su aspecto físico. Tras exponer los comentarios en su contra, la actriz publicó también los rostros de las mujeres que la habían apuntado por diferentes particularidades.

En este contexto, Ángel de Brito opinó sobre el papel de la actriz en el escándalo que involucró a Wanda Nara y Mauro Icardi, calificándolo como “lamentable”. Durante LAM, le preguntaron: “¿Qué pensás de que la China se burle de las haters como se burlaba de las que se cag…?”.

El conductor respondió: “Ella me parece lamentable. Pero tiene derecho a contestar”, recordando además la polémica generada cuando Suárez publicó un comunicado contra Benjamín Vicuña por no firmar el permiso que le permitiera viajar con sus hijos. Finalmente, el actor accedió y la actriz pudo trasladarse con los niños a Turquía, país donde trabaja Mauro Icardi.

Sobre la reacción reciente de Suárez en redes, De Brito fue tajante: “Nunca le creería a una mentirosa serial”, al referirse al episodio conocido como el “brote de la nipona”.