ELECCIONES. Vera: “Esto demuestra que Formosa es un bastión del peronismo en la República Argentina”

El diputado provincial (reelecto) del Frente de Todos, Rodrigo Vera en contacto con la AM990 habló acerca de las últimas elecciones que lo llevaron a renovar su banca.

Vera dijo “en primer lugar estamos muy contentos con este enorme triunfo en la provincia de Formosa que nos ubica con el mayor triunfo dentro del país en estas elecciones. Hemos alcanzado sacarle unos 15 puntos a la oposición”.

Y continuó “esta gran victoria merece un reconocimiento a todos los dirigentes y militantes. Y en especial a la gente que nos votó. Esto demuestra que Formosa es un bastión del peronismo en la República Argentina”.

“Estos dos últimos meses hemos trabajado mucho y hemos prácticamente atrás a la pandemia con políticas sanitarias muy exitosas. Hemos podido dar vuelta los resultados en algunas provincias como en Chaco, Tierra del Fuego y mejorando los márgenes en varios distritos de Buenos Aires en donde no nos había ido bien en las PASO”, explicó.

“No es la primera vez que el Gobernador se carga en sus espaldas esta campaña, nosotros sabíamos que el porcentaje de votos iba a cambiar de cara a las generales porque ya había pasado antes. El Gobernador recorrió el territorio y pudo llegar a ese cara a cara con la gente. Cuando él habla (por Gildo Insfrán) todo cambia. La gente no es tonta y no se debe menospreciar a la gente como lo hicieron los dirigentes que vinieron de Buenos Aires, vinieron a hablarnos mal de nuestra casa, de la educación y desconociendo nuestra historia”, siguió.

“Digitarle la campaña desde Buenos Aires es algo que no vi nunca en mi vida. Todo lo que se ha hecho con la oposición en nuestra provincia fue dirigido desde Buenos Aires y los han tratado como marionetas”, cerró.