ELECCIONES. Para Amarilla la decisión de Gabriela Neme solo afectará a la oposición

El diputado provincial de la UCR Juan Carlos Amarilla en contacto con la AM990 habl贸 acerca del lanzamiento de la candidatura de la concejal Gabriela Neme hasta el momento por fuera del frente conformado por la UCR-PRO.

Amarilla comenz贸 diciendo 鈥渓a verdad es una mala noticia para mucha gente que la ve铆a como una potencial candidata en el marco de un plan de frente electoral, es decir de ninguna manera que corra el riesgo de romperse el frente鈥.

鈥淓sta decisi贸n unilateral de ser candidata a Diputada Nacional y de acuerdo a lo que se anunci贸 en un medio de la provincia, lo va a ser con una tercera fuerza pol铆tica, es decir no ser谩 por el Justicialismo, ni el Radicalismo, si no que con otra fuerza electoral鈥, a帽adi贸.

鈥淓s una mala noticia en el sentido de que es una oportunidad enorme porque la Naci贸n requiere de una estrategia que permita impedir el avance del kirchnerismo sobre las instituciones y en ese sentido tenemos que tener la plena seguridad de que quienes enviemos vayan con este principio, esa idea鈥, acot贸.

鈥淟a verdad es que un voto a (Gabriela) Neme a partir de la decisi贸n de ir por una fuerza diferente, esa decisi贸n de no construir un frente para ir contra el Gobierno provincial implica dos Diputados Nacionales para Gildo Insfr谩n. Solo est谩n en juego dos bancas en Formosa, al quebrar la oposici贸n con la decisi贸n de ir por una tercera fuerza a sabiendas que sola no tiene ninguna posibilidad de entrar esa muy clara que la maniobra solo est谩 orientada a perjudicar y dejar sin representantes en este 2021 a la oposici贸n鈥, cerr贸.