ELECCIONES. Hoy empieza el escrutinio definitivo

Hoy a las 18 comenzará el escrutinio definitivo de las elecciones del pasado domingo. La AM990 dialogó con el presidente del tribunal electoral de la provincia de Formosa, Claudio Moreno quién habló al respecto.

Moreno dijo ‚Äúhoy martes a las 18 horas comenzar√° el escrutinio definitivo en el SUM de la escuela N¬ļ66 y se estima que finalice el fin de semana‚ÄĚ.

‚ÄúEstamos trabajando en los √ļltimos detalles con el Juzgado Federal con competencia electoral. De las m√°s de 1400 mesas que se han puesto en funcionamiento el d√≠a de los comicios tenemos 15 mesas que no nos han podido dar los datos porque hubo algunas cuestiones de incidencia en las mesas y es por ello que no se pudo dar esa informaci√≥n‚ÄĚ.

‚ÄúEn Formosa hay 4 mesas, que no se han enviado los telegramas, no conocemos las causales. Esto suele ocurrir, hay otra mesa que est√° vac√≠o, despu√©s hay otro de Ingeniero Ju√°rez que est√° faltando, hay otros que no son legibles y otros m√°s que est√°n vac√≠os o con errores‚ÄĚ, cont√≥.

‚ÄúEl Tribunal no se dicen quienes resultaron ganadores m√°s all√° de lo que la prensa pueda decir por los datos que se manejan, pero nosotros hasta que no est√© el escrutinio definitivo con los totales reci√©n se podr√° saber qui√©nes fueron electos‚ÄĚ, cerr√≥.