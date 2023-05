Elecciones: este martes se definen las listas de candidatos

El cronograma electoral avanza y hay tiempo hasta mañana para que se definen las listas para las próximas elecciones. Por ese motivo, la AM990 se puso en contacto con el Dr. Daniel Moreno, quien es integrante del tribunal electoral permanente de la provincia de Formosa.

“El cronograma goza de buena salud”, inició diciendo. Y explicó que hay 110 lemas presentados con el 90% de reconocimiento de ellos.

El día de mañana se va a producir el vencimiento del plazo de presentación de solicitud de reconocimiento, y por ello se atenderá en horario normal, por la mañana de 7 a 13 y por la tarde de 17 hasta las 00 para garantizar a todos aquellos que aún no han podido hacer la solicitud.

Desde el tribunal estiman que no son muchos los que quedan por presentarse “pero no dejaremos de dar la oportunidad a todos aquellos que quieran hacerlo”, remarcó.

Comentó además que hasta hoy hay 2 lemas que están trabajando desde el día 1 en el reconocimiento de lemas; “uno es el frente amplio formoseño que tiene 21 sublemas presentados y el justicialista que tienen 91 sublemas presentados, informados hasta las 10hs del dia del hoy”.

Por otra parte, se presentó el Lema “Nuevo País”, liderado por Bogado y Neme, y “Libertad, trabajo y Progreso”, encabezado por Paoltroni.

“Para el miércoles estaremos en condiciones de saber cuántos lemas van a participar de las próximas elecciones”, dijo al cierre.