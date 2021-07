ELECCIONES. “Entendí que mi deber cívico era aceptar este desafío y compromiso”

El precandidato a Diputado Nacional por la UCR, Fernando Carbajal en contacto con la AM990 habló acerca de su designación.

Carbajal dijo “esto fue un ofrecimiento que hubo por parte de diferentes sectores sociales y políticos que entendieron que mi nombre en este momento podría sintetizar el momento político que estamos viviendo. En lo personal para no fue una decisión fácil porque yo estaba cumpliendo otro tipo de funciones, pero después de haber pensado y reflexionado y ver cuál es el momento justamente histórico que está viviendo el país y la provincia, la verdad es que entendí que mi deber cívico era aceptar este desafío y compromiso y aquí estamos”.

“Es algo que sé que no es fácil, pero esta es una pelea que me parece que en este momento es necesaria por la salud del sistema democrático y el sistema de gobierno”, añadió.

Y continuó, “vivo y estoy afincado en la provincia de Formosa desde el año 1988, desarrollé mi vida personal y familiar en la provincia, después y a partir de del año 2006 incursioné en la provincia de Corrientes donde cumplí funciones como fiscal de Estado y posteriormente trabajando en la profesión siempre alternando con la provincia de Corrientes, alejado un poco de la vida política y trabajando o rindiéndolos exámenes el que posteriormente me permitió ser juez subrogante de la ciudad de Formosa en 2019”.

“El consenso alcanzado con todos los sectores para poder llegar a esta candidatura es porque han entendido la gravedad del momento. Estas no son unas elecciones comunes por lo que está sucediendo a nivel nacional y provincial. Hay un sector de la vida política que ha quebrantado el pacto democrático del año 1983 y en el que todos los sectores de la vida política se han comprometido a respetar”, aseveró.

“Creo que se intenta avanzar sobre los basamentos mismos de la Constitución atacando al Poder Judicial, pretendiendo un Ministerio Publico que está al servicio del Poder político y en Formosa esto ha llegado al extremo con la lisa y llana instalación de un estado policial y las libertades de los formoseños están al servicio de un Consejo al que se le ha dado la suma del poder público”, cerró.