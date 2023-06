Elecciones: el escrutinio definitivo comienza este miércoles

La Presidente del Tribunal Electoral Permanente de la provincia, la Dra. Sandra Moreno, en contacto con la AM990 se refirió a los comicios del día de ayer.

Ha sido una jornada exitosa, y lo demuestra la amplia participación del electorado durante todo el día. Fue una jornada tranquila, con los planteos comunes. Al finalizar planteos de votos recurridos. Que son entendibles. Cuestiones lógicas de un proceso electoral.

Agradeció a las autoridades de mesa y a los delegados electorales.

Por otro lado, se refirió a una denuncia realizada por la candidata Gabriela Neme, quien dijo que había al entrar al cuarto oscuro se encontró con un sublema que no estaba habilitado, a lo cual explico que era una denuncia falsa, ya que se trataba de una impugnación que se había realizado por utilizar el logo de la municipalidad de la ciudad de Formosa en las boletas, a lo que el tribunal no dio lugar. La respuesta a su impugnación la candidata la tuvo 21 días antes de las elecciones, no habiendo realizado ningún otro reclamo hasta el día domingo. De todas formas, se dialogó y se pudo superar el hecho sin inconvenientes.

Sobre el escrutinio definitivo, comento que está previsto para el miércoles a las 18 horas, ya que por el régimen electoral se permite 3 días luego de los comicios.