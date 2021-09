ELECCIONES. Descontento en el radicalismo por alianza con el peronismo disidente

El referente radical Andrés Peiró en contacto con la AM990 habló acerca de la alianza que conformaron entre la UCR y el peronismo disidente encabezado por Adrián Bogado y Gabriela Neme.

Peir√≥ dijo ‚Äúno sirven las alianzas que tiene car√°cter electoral transitorio si no que deben ser un car√°cter program√°tico si el objetivo es llegar al gobierno. Nosotros consideramos desde mi punto de vista que es necesario que de una vez por todas se definan los rumbos a seguir‚ÄĚ.

Y a√Īadi√≥ ‚Äúse debe decidir si es que vamos a pelear por las bancas de diputados y concejales o si realmente queremos hacer un proyecto de gobierno. Esto es uno de los planteamientos que hago‚ÄĚ.

‚ÄúSoy un hombre de edad, pero sigo militando par a mi partido y esto me da la suficiente autoridad para dar mi punto de vista y m√°s aun teniendo en cuenta los antecedentes, No hay que correr ese riesgo porque no sirve si realmente no se habla de un proyecto serio de futuro y que tenga largo alcance‚ÄĚ, manifest√≥ el exdiputado provincial.

‚ÄúEl radicalismo tiene candidatos fuertes, pero se equivocan al hacer este tipo de cosas, una de las equivocaciones es justamente la falta de consulta a la verdadera dirigencia del partido. Creo que falta dialogo entre los participantes del partido‚ÄĚ, asegur√≥.

Todos los dirigentes ser√°n de la capital

En relaci√≥n a que solo se convoc√≥ a los dirigentes de la capital, Peir√≥ indic√≥ ‚Äúhay que tener en cuenta que se renuevan las bancas y todos los nombres que se barajan son la capital, ninguno es del interior, este es uno de los reclamos que hice‚ÄĚ.