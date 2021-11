ELECCIONES. Carbajal: “Estamos contentos con el resultado y con la unión entre los frentes opositores”

El electo diputado nacional por Juntos por Formosa Libre, Fernando Carbajal en contacto con la AM990 habl贸 acerca de su designaci贸n a ocupar ese cargo a partir del 10 de diciembre en la C谩mara de Diputados Nacional.

Carbajal comenz贸 diciendo 鈥渉ay que decir que el Gobierno uno de los objetivos que se hab铆a planteado era llevar las dos bancas de Diputados Nacionales, que alguna vez lo ha conseguido y estamos muy conforme con lo hecho porque de las dos bancas lleva una la oposici贸n y otra el oficialismo鈥.

Y a帽adi贸 鈥渘o creo que la pol铆tica sea tan matem谩tica ni tampoco creo que las cuestiones deban ajustarse a la aritm茅tica de votar. Me parece que ac谩 lo que ha logrado es consolidar un frente opositor que est谩 parado s贸lidamente frente al Gobierno y me parece que eso tiene que ver m谩s con lo cualitativo鈥.

鈥淢e parece que la decisi贸n de juntarnos fue una buena decisi贸n y en todo caso el resultado electoral demuestra por un lado que en la capital hemos obtenido un triunfo que no es un tema menor porque hemos ganado en la capital, es cierto que el interior no fue positivo, ten铆amos expectativas de achicar los resultados con el Gobierno, pero 茅ramos conscientes de que est谩bamos luchando por un lado con la ley de memas que desnaturaliza la voluntad y tambi茅n contra los terribles aparatos del Estado que se ponen en toda fortaleza en este momento鈥, continu贸 el exjuez.

鈥淓stamos contentos con el resultado y con la uni贸n entre los frentes opositores. Nuestra lectura es la del optimismo y saber que tenemos cosas para mejorar en el interior de la provincia鈥, cerr贸 el letrado.