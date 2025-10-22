Elecciones 2025: Más de 1600 policías estarán abocados a la jornada del domingo

En conversación con AGENFOR, el comisario Mayor Carlos Alberto

Mauri, jefe del Departamento de Operaciones Policiales, confirmó que, con

motivo del acto eleccionario del próximo domingo 26 de octubre, la Policía

de Formosa tiene planificado un dispositivo de seguridad que afectará

aproximadamente a 1600 agentes distribuidos en todo el territorio

provincial.

“Estamos trabajando en una planificación de los tres troncales que,

conforme a lo que fue ya establecido a través del Comando Electoral, la

Policía el día de mañana (miércoles 22) va a estar participando en las

primeras horas en lo que va a ser el inicio del despliegue de las urnas a la

zona sur de la provincia de Formosa”, indicó.

Y, de esta manera, el jueves 23 y viernes 24, estarían culminando esta labor

que contará con el acompañamiento de las fuerzas federales.

Asimismo, explicó Mauri, durante los comicios del domingo la Policía de

la provincia de Formosa va a cubrir una seguridad externa con dos

dispositivos, en dos turnos, que van a ser los tres troncales, cuyo objetivo

principal aparte de lo externo es, también, la seguridad vial.

“En el caso de incidentes que vayan a ocurrir dentro de alguna institución,

hacemos una comunicación directa con las fuerzas federales, salvo que sea

necesaria la intervención de la Policía de la provincia de Formosa”, aclaró.

Por último, el comisario recomendó respetar la veda electoral y aseguró

que “estamos trabajando para que se garantice este tipo de

comprometimientos”.