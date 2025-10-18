Elecciones 2025: El Juzgado Federal terminó el armado de urnas para su despliegue

En diálogo con AGENFOR, Ariel Allende, trabajador de la Secretaría
Electoral de Formosa, dependiente del Juzgado Federal N°1 con
competencia electoral, confirmó que vienen trabajando, desde hace varias
semanas, en el armado de urnas, bolsines de delegados y autoridades de
mesa, como así también la cabina de votación, que se utilizarán en la
contienda electoral del próximo 26 de octubre.
Esta actividad se realiza en el SUM de la EPEP 66 de la ciudad capital
donde se concentra esta labor operativa y logística para las elecciones
nacionales de medio término, a cargo del equipo de la Secretaría Electoral
autorizado por la Junta Nacional Electoral.
“Hace varias semanas venimos trabajando, armamos las urnas, ponemos
todos los materiales que van a recibir dentro de las urnas, como así también
los bolsines que van a estar recibiendo los presidentes de mesa”, indicó.
Y precisó: “Son 1512 urnas con 1512 bolsines que van a estar
repartiéndose en 265 instituciones a lo largo y ancho de toda la provincia”.
Asimismo, el referente del área se refirió a la nueva modalidad que tendrá
esta jornada eleccionaria y que tiene que ver con la implementación de las
cabinas de votación que se colocarán dos en cada local de sufragio, por
propuesta de la Cámara Electoral Nacional.
“Propuso que puede haber hasta tres cabinas de votación, pero la Junta
Nacional Electoral de Formosa propuso que hasta dos cabinas de votación
sería lo normal para que se pueda atender bien al elector en la autoridad de
mesa, para que no se vayan amontonando dentro del local de sufragio, para
que se trabaje más cómodo”, explicó.
Además, Allende detalló que, para el armado de urnas, reciben los cartones
“planchados”, los arman y las cierran con las fajas de seguridad; y, de igual
forma, lo hacen con los kits que van a utilizar las autoridades de mesa y
que meten dentro de las urnas.
“Después les sellamos, embolsamos y junto al Correo Argentino y el
Comando Electoral hacemos el despliegue de urnas y bolsines”, añadió.
Este operativo iniciará, estimó, el miércoles de la semana que viene en las
localidades del interior más alejadas de la capital para así, ese mismo
sábado 25, hacer lo propio en la ciudad de Formosa.
“Mi equipo de trabajo ya está cerrando las urnas, estamos embalando las
últimas cabinas de votaciones con sus respectivos rótulos para cada
institución donde se va a dejar, tenemos listos los delegados, los bolsines
de delegados y de autoridades, así que tenemos en orden para que el
miércoles el Correo junto al Comando hagamos el despliegue”, aseveró.
Por último, garantizó que los apoderados de cada espacio partidario
pudieron verificar toda esta tarea que “hicimos de forma responsable, con
mucho compromiso y dedicación” y que les implicó “largas horas de
trabajo” pero “con la mejor predisposición para que todo salga bien y de
manera transparente”.
“Trabajamos con las normativas que llegan desde la Cámara Nacional
Electoral supervisado todo, obviamente, por ellos”, concluyó.