Elecciones 2025: El Juzgado Federal terminó el armado de urnas para su despliegue

En diálogo con AGENFOR, Ariel Allende, trabajador de la Secretaría

Electoral de Formosa, dependiente del Juzgado Federal N°1 con

competencia electoral, confirmó que vienen trabajando, desde hace varias

semanas, en el armado de urnas, bolsines de delegados y autoridades de

mesa, como así también la cabina de votación, que se utilizarán en la

contienda electoral del próximo 26 de octubre.

Esta actividad se realiza en el SUM de la EPEP 66 de la ciudad capital

donde se concentra esta labor operativa y logística para las elecciones

nacionales de medio término, a cargo del equipo de la Secretaría Electoral

autorizado por la Junta Nacional Electoral.

“Hace varias semanas venimos trabajando, armamos las urnas, ponemos

todos los materiales que van a recibir dentro de las urnas, como así también

los bolsines que van a estar recibiendo los presidentes de mesa”, indicó.

Y precisó: “Son 1512 urnas con 1512 bolsines que van a estar

repartiéndose en 265 instituciones a lo largo y ancho de toda la provincia”.

Asimismo, el referente del área se refirió a la nueva modalidad que tendrá

esta jornada eleccionaria y que tiene que ver con la implementación de las

cabinas de votación que se colocarán dos en cada local de sufragio, por

propuesta de la Cámara Electoral Nacional.

“Propuso que puede haber hasta tres cabinas de votación, pero la Junta

Nacional Electoral de Formosa propuso que hasta dos cabinas de votación

sería lo normal para que se pueda atender bien al elector en la autoridad de

mesa, para que no se vayan amontonando dentro del local de sufragio, para

que se trabaje más cómodo”, explicó.

Además, Allende detalló que, para el armado de urnas, reciben los cartones

“planchados”, los arman y las cierran con las fajas de seguridad; y, de igual

forma, lo hacen con los kits que van a utilizar las autoridades de mesa y

que meten dentro de las urnas.

“Después les sellamos, embolsamos y junto al Correo Argentino y el

Comando Electoral hacemos el despliegue de urnas y bolsines”, añadió.

Este operativo iniciará, estimó, el miércoles de la semana que viene en las

localidades del interior más alejadas de la capital para así, ese mismo

sábado 25, hacer lo propio en la ciudad de Formosa.

“Mi equipo de trabajo ya está cerrando las urnas, estamos embalando las

últimas cabinas de votaciones con sus respectivos rótulos para cada

institución donde se va a dejar, tenemos listos los delegados, los bolsines

de delegados y de autoridades, así que tenemos en orden para que el

miércoles el Correo junto al Comando hagamos el despliegue”, aseveró.

Por último, garantizó que los apoderados de cada espacio partidario

pudieron verificar toda esta tarea que “hicimos de forma responsable, con

mucho compromiso y dedicación” y que les implicó “largas horas de

trabajo” pero “con la mejor predisposición para que todo salga bien y de

manera transparente”.

“Trabajamos con las normativas que llegan desde la Cámara Nacional

Electoral supervisado todo, obviamente, por ellos”, concluyó.