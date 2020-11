ELECCIONES 2021. Ya se puede consultar el padrón provisorio

La Dra. Sandra Moreno, Jueza subrogante del Tribunal Electoral Permanente, en contacto con la AM990 informó que hasta el 14 de diciembre estará habilitado el sitio web www.padron.gob.ar para que la ciudadanía pueda realizar reclamos y consultar sobre sus datos.

Mediante esta acción que se puede realizar desde un dispositivo electrónico, Smartphone, tablet, computadora, la población podrá verificar el empadronamiento y realizar reclamos o consultas sobre sus datos registrales en Formosa.

Moreno dijo “en principio este padrón provisorio es a los efectos de que la ciudadanía que está en condiciones de emitir su voto pueda verificar si esta empadronada. Al momento de hacerlo no aparecerá ni la escuela, ni la mesa, solo aparecerá si los datos son correctos”.

“Esta decisión me parece acertada porque el año pasado hubo una deficiencia en la confección de los padrones y no solo para Formosa si no que para todos los distritos y en el caso nuestro en las elecciones del mes de junio fuimos con 8 mil electores menos, s por ello que ahora la Cámara ha publicado un padrón provisorio al que se recomienda ingresar con cualquier dispositivo poniendo en Google: www.padron.gob.ar y allí se consigna el N° de DNI y aparecen los datos personales.”, se explayó.

“En el caso de que los datos no estén correctos o que no aparezcan hay una solapa que dice Reclamos y es allí donde hay que realizar el trámite de reclamo”, señaló.

“Esta es una etapa muy importante dentro del cronograma electoral, pueden actualizar sus datos o reclamar en la solapa reclamos. Todavía no les va salir escuela ni mesa porque el sitio es para actualizar los datos personales”, agregó Moreno.

Con respecto a los jóvenes, la doctora recordó que para que sus datos se vean reflejados en el padrón electoral, deberán tener actualizado su DNI de los 14 años, “tienen que enrolarse, actualizar su DNI, y eso les permitirá acceder al padrón el año que viene”.

De acuerdo al calendario electoral, las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) se llevarán a cabo el domingo 8 de agosto del año que viene; en tanto que los sufragios tendrán lugar el domingo 24 de octubre, razón por la cual, la autoridad del Tribunal Electoral Permanente comentó que se realizan reuniones virtuales con organismos electorales provinciales y nacionales para trabajar sobre protocolos sanitarios con el fin de elaborar un mecanismo de elección con todas las medidas de bioseguridad.