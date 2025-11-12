El vicegobernador Solís envió equipamiento deportivo al gimnasio terapéutico de Las Lomitas

El gimnasio terapéutico que funciona en la Casa de la Solidaridad de Las
Lomitas fue beneficiado con insumos y accesorios deportivos que fueran
enviados por el vicegobernador de Formosa, Eber Solís, robusteciendo así
el principio del Modelo Formoseño de construcción de comunidades
organizadas y vínculos saludables.
Entre los elementos remitidos por el Vicegobernador se encuentran bandas
elásticas, colchonetas, aros, conos, pelotas, entre otros.
Al respecto, el concejal local electo por Justicialismo, Jorge Martínez
Meza, señaló a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que esta
acción se trata de “de una muestra más de un Estado provincial presente, de
un gobernador (Gildo Insfrán) y un Vicegobernador comprometidos con su
pueblo”.
Además, recordó que dicho espacio físico “en realidad es un lugar histórico
para los lomitenses, que fue recuperado por la provincia, porque solo al
inicio, tras su inauguración, fue ocupado como Casa de la Solidaridad,
después ya no”.
“Hoy, el vecino, el adulto mayor, puede hacer uso de él, porque acá pueden
venir a tomar un mate, compartir entre ellos, hacer gimnasia, así que
estamos más que agradecidos”, cerró.
Por su parte, Agustín Rojas, integrante del equipo del Vicegobernador,
expresó: “Hoy pudimos acercar todos los elementos necesarios para que
este gimnasio continúe funcionando, porque si hay algo que caracterizan al
Gobernador y al Vicegobernador es el compromiso y el deber de la palabra
empeñada”.
En este sentido, contó que “los vecinos le hicieron una nota al
Vicegobernador para pedirle estos elementos, y es por eso que hoy
estuvimos acá, cumpliendo con lo prometido”.
Para cerrar, uno de los profesores, Arnaldo Gómez, declaró: “Gracias al
accionar del Gobierno provincial hoy estamos en este espacio físico
propicio dando clases, con estos elementos adecuados” y añadió con
alegría: “Ya dejamos atrás dar clases en el playón, con los materiales
armados de palos de escobas o botellas con arena”.
“Gracias por brindarles a nuestros adultos mayores esta oportunidad,
porque este gimnasio, además de ser un espacio físico bueno para el
cuerpo, también es algo que ayuda a la mente, al bienestar emocional”,
concluyó.
Beneficiarias
Asimismo, dos vecinas que asisten al gimnasio expresaron su alegría y
agradecimiento por el compromiso del Gobierno de Formosa con los
adultos mayores.
Tal es así que Norberta “Coca” Sosa definió al espacio físico como “un
lugar muy hermoso” y confesó que “hace rato estábamos esperando que
nos cedan este lugar, porque iniciamos en el playón de la costanera y hay
una gran diferencia entre un espacio y el otro, acá tenemos todas las
comodidades y más ahora en esta época de calor”. “Realmente estamos
felices”, realzó.
A su turno, María, del barrio Eva Perón Autoconstrucción, manifestó:
“Para nosotros recibir este equipamiento y que nos hayan cedido este
espacio, es algo muy lindo, porque acá compartimos muchas cosas, es un
lugar de encuentro, en donde nos reímos y pasamos lindos momentos”.
También, recordó que empezaron trabajando con pocos materiales, por lo
que valoró el hecho de recibir este equipamiento nuevo. “Muchas gracias,
gobernador Insfrán y vicegobernador Solís, por escucharnos y enviarnos
estos elementos”, cerró