El verano se vive a pleno en el Balneario Municipal de Herradura

Familias, amigos, vecinos y visitantes disfrutaron este domingo 4 de una
jornada al aire libre en el Balneario Municipal de Herradura, un espacio
seguro, cuidado y preparado para todos.
“Risas, música y momentos compartidos en contacto con la naturaleza, en
un entorno pensado para que grandes y chicos puedan disfrutar con
tranquilidad”, se subrayó desde el Municipio de la localidad, cuyo jefe
comunal es Ernesto Heinzenreder.
Remarcaron, además, que “con guardavidas en servicio y malla de
contención, seguimos apostando a la seguridad y al cuidado del lugar, para
que cada visita sea una linda experiencia”.
“Los esperamos para seguir viviendo tardes inolvidables en Herradura, el
jardín de la provincia de Formosa”, invitaron, al concluir.
