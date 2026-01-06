El verano se vive a pleno en el Balneario Municipal de Herradura

Familias, amigos, vecinos y visitantes disfrutaron este domingo 4 de una

jornada al aire libre en el Balneario Municipal de Herradura, un espacio

seguro, cuidado y preparado para todos.

“Risas, música y momentos compartidos en contacto con la naturaleza, en

un entorno pensado para que grandes y chicos puedan disfrutar con

tranquilidad”, se subrayó desde el Municipio de la localidad, cuyo jefe

comunal es Ernesto Heinzenreder.

Remarcaron, además, que “con guardavidas en servicio y malla de

contención, seguimos apostando a la seguridad y al cuidado del lugar, para

que cada visita sea una linda experiencia”.

“Los esperamos para seguir viviendo tardes inolvidables en Herradura, el

jardín de la provincia de Formosa”, invitaron, al concluir.