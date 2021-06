El uruguayo Montero confirmó su llegada a San Lorenzo: “Es el gran paso de mi carrera”

El defensor asumi√≥ que “no pod√≠a desperdiciar esta chance de San Lorenzo”, un club por el que pas√≥ una temporada (2005-06) antes de cerrar su exitosa carrera de f√ļtbolista en Pe√Īarol al a√Īo siguiente.

El entrenador uruguayo Paolo Montero confirm√≥ su llegada a San Lorenzo, lo que representa “el gran paso” de su carrera como DT despu√©s de un interinato en Pe√Īarol de Montevideo y pasos por Boca Unidos de Corrientes, Col√≥n de Santa Fe, Rosario Central y Sambenedettese, del ascenso de Italia.

“Me llam√≥ Mauro Cetto (manager) hace una semana para decirme que quer√≠a tenerme como entrenador y el jueves me confirm√≥ que estaba arreglado. Estoy muy contento, me llega en el momento justo, es el gran paso de mi carrera”, reconoci√≥ en declaraciones a la radio uruguaya Sport890.

Montero, de 49 años, asumió que "no podía desperdiciar esta chance de San Lorenzo", un club por el que pasó una temporada (2005-06) antes de cerrar su exitosa carrera de futbolista en Peñarol al año siguiente.

“Es un orgullo que me llame el gerente deportivo directamente, me dijo que conmigo dorm√≠a tranquilo. A los uruguayos nos quieren mucho y nos tienen como gente seria y educada”, dijo el exzaguero montevideano.

Caracterizado por su fuerte temperamento, Montero se despreocup√≥ por los rumores sobre el clima del vestuario en San Lorenzo: “Le dije a Mauro que con ese tema no hay problema, lo importante es no ser falso e ir siempre de frente. En Central me dec√≠an ‘ojo con Teo (Guti√©rrez)’ y nunca pas√≥ nada”.

El uruguayo dirigi√≥ al “Canalla” entre enero y noviembre de 2017, un per√≠odo en el que tuvo a Cetto como futbolista primero (sin utilizarlo porque se recuperaba de una lesi√≥n) y director deportivo despu√©s.

En su charla con el nuevo manager de San Lorenzo, Montero le avis√≥ sobre la necesidad de “contratar jugadores de mucha personalidad porque en breve va a volver el publico y hay que tener jugadores que banquen la presi√≥n”.

En ese sentido, se alegr√≥ con el regreso de “un √≠dolo del club como (N√©stor) Ortigoza (36 a√Īos)” y valor√≥ como “muy buen material” a los j√≥venes del plantel “azulgrana”.

Montero fue un marcador central de destacada trayectoria internacional. Surgi√≥ de Pe√Īarol (1990-91), jugo en Atalanta de Italia (1992-96) y luego en Juventus (1996-2005) hasta que recal√≥ en San Lorenzo, donde tuvo poca continuidad

“Hoy habl√© con Cetto para definir el cronograma de trabajo. Le ofrec√≠ al ‘Marujo’ (Marcelo) Otero -excampe√≥n de Am√©rica con Uruguay en el ’95- que me acompa√Īe como ayudante t√©cnico”, cont√≥.

Montero fue un marcador central de destacada trayectoria internacional. Surgi√≥ de Pe√Īarol (1990-91), jugo en Atalanta de Italia (1992-96) y luego en Juventus (1996-2005) hasta que recal√≥ en San Lorenzo, donde tuvo poca continuidad por distintas lesiones.

Con el club de Turín ganó una decena de títulos, entre ellos, la Copa Intercontinental de Clubes ante River Plate (1-0) en Japón en 1996.

Adem√°s fue futbolista y s√≠mbolo del seleccionado uruguayo entre 1991 y 2005: disput√≥ la Copa de las Confederaciones 1997 (4to. puesto), el Mundial Corea-Jap√≥n 2002 (primera fase) y la Copa Am√©rica Per√ļ 2004 (tercero).

