El truco para encontrar en Internet esa canción que no podés sacar de tu cabeza

truco casero, Google permite reconocer cualquier melodía al instante, sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales ni seguir pasos complejos. El mundo digital brinda varias opciones para identificar canciones que escuchás en la radio, televisión o un boliche y no sabés cómo se llaman. Con un simplepermite reconocer cualquier melodía al instante, sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales ni seguir pasos complejos.

Solo con reproducir el fragmento que escuchaste, las herramientas de Google pueden decirte en segundos el nombre del tema, facilitando que descubras rápidamente tus canciones favoritas y disfrutés de la música sin interrupciones. Este método rápido y práctico se convirtió en una solución ideal para quienes buscan identificar melodías al vuelo.

Si querés identificar rápidamente una canción, un truco casero consiste en tararear, silbar o cantar algunos acordes frente a tu celular. Con esta función, Google compara el audio que recibe con su extensa base de datos y te muestra las coincidencias, facilitando descubrir el tema que tenés en mente en cuestión de segundos.

Algunos dispositivos, como los de la línea Pixel, cuentan con la capacidad de reconocer automáticamente los sonidos del ambiente y mostrar el título de la canción directamente en la pantalla bloqueada. Esto permite tener siempre a mano el nombre de cada pista sin necesidad de abrir aplicaciones ni configurar nada extra.

Otra opción práctica es activar el Asistente de Google y preguntarle qué canción está sonando. Es ideal si tenés poco tiempo o buscás acceso inmediato a toda la información. Además, podés añadir a la pantalla de inicio el widget de Sound Search, que activa el reconocimiento con un solo toque y ofrece enlaces directos para escuchar la canción en distintas plataformas.