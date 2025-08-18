El truco para encontrar en Internet esa canción que no podés sacar de tu cabeza

Otra opción práctica es activar el Asistente de Google y preguntarle qué canción está sonando. Es ideal si tenés poco tiempo o buscás acceso inmediato a toda la información. Además, podés añadir a la pantalla de inicio el widget de Sound Search, que activa el reconocimiento con un solo toque y ofrece enlaces directos para escuchar la canción en distintas plataformas.
En definitiva, las herramientas de Google ofrecen múltiples caminos para identificar canciones: desde la voz, la pantalla de inicio o fragmentos de letra. Con un poco de práctica, se vuelve sencillo reconocer casi cualquier tema y sumar rápidamente nuevos hits a tu lista de reproducción, transformando cualquier momento en una oportunidad para descubrir música.