El Tomógrafo del Hospital Distrital Las Lomitas volvió a funcionar normalmente

Ya realizó 50 estudios desde su reparación a fines de mayo. Durante el tiempo que no anduvo, los pacientes se realizaban las tomografías en localidades aledañas.

El tomógrafo del Hospital Distrital Las Lomitas sufrió, días atrás, una avería mínima que precisó de técnicos con preparación específica que distintas partes del mundo quienes visitaron la localidad y el nosocomio hasta que lograron hacerlo funcionar a pleno, otra vez.

Se trata de un equipo de alta tecnología capaz obtener imágenes transversales del interior del cuerpo humano que permite a los médicos visualizar el cuerpo de forma rápida e indolora y, luego, detectar, identificar, diagnosticar y guiar en una enfermedad.

Al respecto, el director de la institución sanitaria, Javier Trachta, aseguró que el tomógrafo no necesitó ser trasladado para su reparación, sino que “siempre estuvo en Las Lomitas” y aquellos pacientes que requerían de este tipo de estudios eran trasladados a localidades vecinas cuyos hospitales cuentan con este tipo de equipamientos tecnológicos por lo que “nunca se dejó de hacer tomografías”.

“Es un equipo que estábamos ansiosos por su reparación. Tuvimos un largo periodo de espera, han venido técnicos de varios lugares del país y de otros países para llegar a repararlo. Tardó, pero desde finales del mes pasado, está funcionando normalmente”, sostuvo.

A su vez, precisó que, desde su arreglo hasta la fecha, ya se realizaron más de 50 estudios con contraste y doble contraste e, incluso, tomografías con uso de anestesia que generalmente se utiliza en pacientes pediátricos.

“Es un equipo que realmente tiene una velocidad muy alta y es muy corto el tiempo que hay que sedar al paciente para poder obtener una buena imagen”, aclaró.

Respecto a la reparación, el médico dijo que al ser un tomógrafo de “alta gama” tuvo que ser atendido por técnicos de la empresa que, al principio, “no encontraban cuando era la falla, hasta que se logró”.

“Cuando no estuvo funcionando, a la gente igual se le siguió haciendo las tomografías, no se dejó de hacer las de urgencia, se las llevaba a Ingeniero Juárez inicialmente y después a la localidad de Ibarreta. O sea que en ningún momento se cortó”, explicó.

Y añadió: “También las que no eran urgentes se programaban turnos y, en muchos casos, se trasladaba a los pacientes para que se hagan las tomografías”.

Por este motivo, Trachta puso en valor que el sistema público de salud cuenta con una red de tomógrafos integrada por localidades como Ingeniero Juárez, Ibarreta, Pirané, El Colorado, Laguna Blanca, Clorinda y Las Lomitas; y aseguró que, en ningún lugar del país, habrá un sistema símil al de Formosa.

“Eso habla del Estado y el gobernador (Gildo Insfrán) que tenemos, que a la salud siempre le ha dado todo; y contar con un equipo de esta envergadura en Las Lomitas es algo maravilloso”, expresó.

Es menester recordar que este equipo fue adquirido por el Gobierno provincial y puesto en marcha en 2022 y que alcanzó a realizar más de mil tomografías hasta su avería de forma gratuita.