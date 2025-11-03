El Súper River de Gallardo volvió a defraudar: perdió con Gimnasia Esgrima La Plata en el Monumental

El Millonario cayó 1 a 0 por el gol de Marcelo Torres, de penal. Miguel Borja contó con uno, pero Insfrán se lo atajó en el ultimo minuto. El Lobo volvió a ganar en el Monumental tras 20 años.

River Plate volvió a perder como local y quedó muy comprometida su clasificación a la próxima Copa Libertadores: marcha en zona de repechaje, a cuatro puntos de Boca, el próximo rival en La Bombonera, y con dos jornadas para el cierre de la fase regular.

Gimnasia, que no ganaba en el Monumental desde hace dos décadas, sumó tres puntos vitales en su lucha por mantener la categoría. El único gol del encuentro fue convertido por Luis Marcelo Torres de penal, resultado que desató el descontento de la hinchada local, que despidió al equipo con silbidos y cánticos de protesta, en especial luego de que el arquero Insfrán le atajara el penal a Miguel Borja en el último minuto.

El presente deportivo de River se ha visto agravado por una racha negativa: el equipo ha perdido cinco de sus últimos seis partidos en el Torneo Clausura, incluyendo cuatro derrotas consecutivas como local (ante Palmeiras, Riestra, Sarmiento y Gimnasia), una situación inédita en los últimos noventa y nueve años. Además, el club quedó eliminado tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Argentina, lo que ha incrementado la presión sobre el plantel y el cuerpo técnico.

El Millonario quedó sexto en la Zona B, mientras que el Lobo marcha noveno, a un punto de Talleres, que es el último en ingresar en zona de playoffs. La próxima fecha, el equipo de Gallardo visitará a Boca en La Bombonera (domingo desde las 16:00), en tanto que el elenco de La Plata recibirá a Vélez (lunes 10 desde las 17 horas).