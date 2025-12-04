El Servicio de Neurocirugía Pediátrica del HAC realizo por primera vez la cirugía de Lipomielomeningocele en Formosa

El Hospital de Alta Complejidad (HAC) "Pte. Juan Domingo Perón" marcó un hito en la medicina formoseña

al realizar con éxito la exéresis de un Lipomielomeningocele en un bebé de cuatro meses, una cirugía de

alta complejidad que se llevó a cabo por primera vez en la institución y que representa un avance

significativo en la atención Neuroquirúrgica Pediátrica de la provincia.

Esta intervención quirúrgica, que requiere un abordaje multidisciplinario, equipamiento especializado de

última generación y profesionales altamente capacitados, consolida el compromiso del Gobierno provincial

de continuar ofreciendo a toda la ciudadanía medicina de alta complejidad, evitando el desarraigo de las

familias formoseñas y devolviendo una mejor calidad de vida a los pacientes.

El Lipomielomeningocele es una forma de disrafismo espinal cerrado, caracterizado por la presencia de

tejido adiposo adherido a la médula espinal. Esta condición puede generar tracción medular, provocando

alteraciones neurológicas y compromiso progresivo de la función motora y esfinteriana si no recibe

tratamiento oportuno.

La detección temprana y la corrección quirúrgica adecuada resultan fundamentales para prevenir

complicaciones severas y garantizar el desarrollo normal del niño. Gracias a la intervención realizada en el

HAC, este pequeño paciente podrá crecer con mejores perspectivas de salud, sin que su familia tuviera que

trasladarse a otras provincias para acceder a este tipo de tratamiento especializado.

Este logro es el resultado del esfuerzo diario de los profesionales de los distintos servicios del Hospital,

quienes cada día dan lo mejor de sí para brindar atención de excelencia. El equipo multidisciplinario que

participó en esta cirugía demostró una vez más la capacidad técnica y el compromiso humano que

caracteriza al personal del HAC.

El éxito de esta intervención refleja no solo la ampliación de las capacidades quirúrgicas del nosocomio,

sino también el fortalecimiento continúo de sus servicios y la inversión sostenida en equipamiento,

capacitación y recursos humanos que realiza el Gobierno provincial.

El HAC reafirma así su rol como institución de referencia en la región, ampliando permanentemente las

oportunidades de tratamiento dentro de Formosa y consolidándose como un centro de excelencia en

medicina pública.