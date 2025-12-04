El Servicio de Neurocirugía Pediátrica del HAC realizo por primera vez la cirugía de Lipomielomeningocele en Formosa

El Hospital de Alta Complejidad (HAC) "Pte. Juan Domingo Perón" marcó un hito en la medicina formoseña
al realizar con éxito la exéresis de un Lipomielomeningocele en un bebé de cuatro meses, una cirugía de
alta complejidad que se llevó a cabo por primera vez en la institución y que representa un avance
significativo en la atención Neuroquirúrgica Pediátrica de la provincia.
Esta intervención quirúrgica, que requiere un abordaje multidisciplinario, equipamiento especializado de
última generación y profesionales altamente capacitados, consolida el compromiso del Gobierno provincial
de continuar ofreciendo a toda la ciudadanía medicina de alta complejidad, evitando el desarraigo de las
familias formoseñas y devolviendo una mejor calidad de vida a los pacientes.
El Lipomielomeningocele es una forma de disrafismo espinal cerrado, caracterizado por la presencia de
tejido adiposo adherido a la médula espinal. Esta condición puede generar tracción medular, provocando
alteraciones neurológicas y compromiso progresivo de la función motora y esfinteriana si no recibe
tratamiento oportuno.
La detección temprana y la corrección quirúrgica adecuada resultan fundamentales para prevenir
complicaciones severas y garantizar el desarrollo normal del niño. Gracias a la intervención realizada en el
HAC, este pequeño paciente podrá crecer con mejores perspectivas de salud, sin que su familia tuviera que
trasladarse a otras provincias para acceder a este tipo de tratamiento especializado.
Este logro es el resultado del esfuerzo diario de los profesionales de los distintos servicios del Hospital,
quienes cada día dan lo mejor de sí para brindar atención de excelencia. El equipo multidisciplinario que
participó en esta cirugía demostró una vez más la capacidad técnica y el compromiso humano que
caracteriza al personal del HAC.
El éxito de esta intervención refleja no solo la ampliación de las capacidades quirúrgicas del nosocomio,
sino también el fortalecimiento continúo de sus servicios y la inversión sostenida en equipamiento,
capacitación y recursos humanos que realiza el Gobierno provincial.
El HAC reafirma así su rol como institución de referencia en la región, ampliando permanentemente las
oportunidades de tratamiento dentro de Formosa y consolidándose como un centro de excelencia en
medicina pública.
El Servicio de Neurocirugía Pediátrica del HAC realizo por primera vez la cirugía de Lipomielomeningocele en Formosa
El Hospital de Alta Complejidad (HAC) "Pte. Juan Domingo Perón" marcó un hito en la medicina formoseña