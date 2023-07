El respaldo de Carrió al diputado que criticó a Bullrich: “No te arrepientas de decir la verdad”

Elisa “Lilita” Carri贸, respald贸 al diputado de la Coalici贸n C铆vica-ARI (CC), Juan Manuel L贸pez, tras las cr铆ticas del sector pol铆tico vinculado a la precandidata a presidenta Patricia Bullrich. “No te arrepientas nunca de decir la verdad”, remarc贸 “Lilita”.

La dirigente de la CC y precandidata parlamentaria del Mercosur, quien se encuentra en reposo luego de haber padecido un accidente isqu茅mico durante una recorrida de campa帽a en la provincia de Santa Fe, escribi贸 en su cuenta de twitter: “Querido Juan Manuel, yo s茅 m谩s que nadie, salvo tus padres, que sos el ser menos violento y m谩s amoroso y menos confrontativo. No te arrepientas nunca de decir la verdad. Porque la verdad es el camino”.

crisis en juntos por el cambio por las criticas de un diputado de carrio a patricia bullrich

Elisa Carri贸 respald贸 a Juan Manuel L贸pez

Querido @JuanmaLopezAR , yo s茅 m谩s que nadie, salvo tus padres, que sos el ser menos violento y m谩s amoroso y menos confrontativo. No te arrepientas nunca de decir la verdad. Porque la verdad es el camino.

鈥 Elisa Lilita Carri贸 (@elisacarrio) July 19, 2023

El espaldarazo se da luego de que N茅stor Grindetti, Cristian Ritondo y Federico Angelini, cercanos a la titular del PRO, pidieran a L贸pez que se retractase luego de haber sostenido que un gobierno de la ex ministra de Seguridad tendr铆a las mismas dificultades que las que vivi贸 el pa铆s en 2001.

“Que no proyecten otros en vos los dramas que vivi贸 nuestra generaci贸n. Hace muchos a帽os a los que no cre铆amos en la violencia nos llamaban cobardes o c贸mplices. Y los h茅roes eran los violentos”, carri贸 en contra de Bullrich.

“Y el primer principio de la no violencia es resistirse a toda forma de humillaci贸n. Est谩s seguro, est谩s creciendo, te est谩s haciendo un roble”, destac贸.

En otra publicaci贸n llam贸 a sus dirigentes transitar “el camino de la no violencia y del no oportunismo”. “Yo estoy enferma y mi voz ya no se escucha, pero este es el camino que les ense帽茅, el de la no violencia, el del no oportunismo y el de la lucha coherente a lo largo de los a帽os por la verdad, por la justicia y por la libertad. Un beso enorme, Lilita”.

Juan Manuel L贸pez agradeci贸 a la publicaci贸n de su m谩xima referente nacional y le dese贸 adem谩s una pronta recuperaci贸n: “Te quiero mucho, nos ense帽aste a forjar el car谩cter y a decir lo que pensamos sin miedo. Descansa y recuperate pronto”.