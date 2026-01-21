El récord de Nadal por el que va Alcaraz en este Abierto de Australia

El español quiere conseguir una marca histórica en el primer Grand Slam de la temporada.

Buenos Aires, 21 enero (NA) – El tenista español Carlos Alcaraz (1°) se encuentra en plena disputa el Abierto de Australia, torneo en el que va en busca de un récord histórico.

El español de solo 22 años ya ganó en dos ocasiones los otros tres torneos de Grand Slam (Roland Garros en 2024 y 2025, Wimbledon en 2023 y 2024, y el US Open en 2022 y 2025), aunque en Australia todavía no pudo superar los cuartos de final en sus cuatro participaciones.

Es por esto que en la actual edición del Abierto de Australia, Alcaraz buscará quedarse con el título, lo que le permitiría convertirse en el noveno jugador en ganar el Grand Slam en carrera, como se conoce a aquel logro que implica levantar el trofeo en los cuatro torneos más importantes del circuito.

Antes de la Era Abierta lo consiguieron el británico Don Budge, el estadounidense Fred Perry y los australianos Rod Laver y Roy Emerson, mientras que después lo lograron el estadounidense Andre Agassi y el “Big Three”, conformado por el suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en caso de ganar el Abierto de Australia este año Alcaraz se convertiría en el más joven en conseguirlo, ya que dicha estadística es liderada por Budge, que lo consiguió en 1938 con 23 años.__IP__

En lo que respecta a los que ganaron el Grand Slam en carrera durante la Era Abierta, el récord lo tiene Nadal, gracias a su consagración en el US Open 2010 a los 24 años.

Alcaraz llega a este Abierto de Australia en el mejor momento de su carrera, luego de un impresionante 2025 en el que ganó ocho títulos que además le permitieron destronar de la cima del ranking al italiano Jannik Sinner, quien justamente será su principal amenaza en el primer Grand Slam del año, donde es el bicampeón defensor. #AgenciaNA

Todos los campeones del Grand Slam en carrera (entre paréntesis la edad que tenían al conseguirlo)

Fred Perry en 1935 (26)

Don Budge en 1938 (23)

Rod Laver en 1962 (24)

Roy Emerson en 1964 (28)

Andre Agassi en 1999 (29)

Roger Federer en 2009 (27)

Rafael Nadal en 2010 (24)

Novak Djokovic en 2016 (29)