El proyecto Galileo para buscar huellas de tecnología extraterrestre

La capacidad tecnol√≥gica humana de escrutar el cosmos est√° creciendo a niveles tan altos que ya comienza a ser plausible intentar ir un poco m√°s all√° de la b√ļsqueda de se√Īales inteligentes extraterrestres (SETI), que est√° limitada esencialmente a buscar pautas artificiales en emisiones de ondas del espectro electromagn√©tico. El nuevo campo de b√ļsqueda se centrar√≠a en buscar pautas artificiales en cuerpos f√≠sicos, a fin de discernir si el origen de tales cuerpos extra√Īos o de algunas de sus estructuras es artificial.

Un ejemplo del tipo de trabajo al que se enfrentar√° esta clase de investigaci√≥n se tuvo con la visita a nuestro sistema solar del asteroide interestelar Oumuamua, un objeto del todo inusual. Finalmente se confirm√≥ que se trata de un cuerpo natural, pero la ciencia tuvo que enfrentarse a una situaci√≥n desconcertante y compleja, para la que pocos investigadores estaban preparados. Las observaciones astron√≥micas revelaron caracter√≠sticas de Oumuamua tan extra√Īas que desafiaban todas las explicaciones convencionales. Eso situ√≥ a la comunidad cient√≠fica ante el dilema de poder justificar la existencia de Oumuamua recurriendo exclusivamente a explicaciones que implicaban fen√≥menos naturales nunca antes vistos, o bien especular con la posibilidad remota de que Oumuamua fuese una antigua nave alien√≠gena u otro objeto artificial extraterrestre, recubierto por el polvo c√≥smico acumulado durante much√≠simo tiempo.

Un grupo de cient√≠ficos ha decidido poner en marcha una iniciativa multiinstitucional e internacional para realizar investigaciones de este tipo y acumular experiencia. Esta iniciativa, el proyecto Galileo, la dirige el profesor Avi Loeb, de la Universidad Harvard en Estados Unidos, quien es conocido tambi√©n por la gran popularidad que han logrado sus libros sobre los agujeros negros, las primeras estrellas, la b√ļsqueda de vida extraterrestre y el futuro del universo.

Loeb tambi√©n ha estado colaborando √ļltimamente en el dise√Īo preliminar de un observatorio de ondas gravitacionales que estar√≠a situado en la Luna, el GLOC (Gravitational-wave Lunar Observatory for Cosmology).

El proyecto Galileo fue presentado recientemente al p√ļblico con la colaboraci√≥n de la Universidad Harvard.

Adem√°s de investigar cuerpos extra√Īos a distancias interestelares, el proyecto Galileo tambi√©n rastrear√° el espacio cercano a la Tierra, por si acaso hubiera alg√ļn objeto artificial no humano, activo o ya en ruinas, dejado intencionadamente all√≠ por alguna civilizaci√≥n extraterrestre. Descubrir hipot√©ticos sat√©lites artificiales alien√≠genas con tama√Īos de menos de 1 metro que pudieran estar observando la Tierra, por ejemplo desde √≥rbitas polares a cientos de kil√≥metros de la superficie terrestre, puede resultar factible a partir de 2023 con el Observatorio Vera C. Rubin (VRO).

Los cient√≠ficos del proyecto Galileo planean dise√Īar algoritmos avanzados y sistemas de inteligencia artificial que puedan ser instalados en telescopios, sin necesidad de que est√©n situados fuera de la atm√≥sfera terrestre, para ayudar en las detecciones.

Si se diera el caso de que alguna civilizaci√≥n extraterrestre cercana a nuestro sistema solar emplease t√©cnicas de camuflaje para evitar ser detectada, a√ļn existir√≠an algunas estrategias para detectar anomal√≠as delatadoras en su planeta, si bien ello requerir√≠a telescopios enormes y muy sofisticados en la Tierra.

En el proyecto Galileo solo se contemplar√°n las explicaciones de la “f√≠sica conocida”. No se recurrir√° a hip√≥tesis sobre una “f√≠sica alternativa”.

El proyecto Galileo no participará en intentos retroactivos de analizar imágenes o datos de radar que ya fueron investigados en su momento, ni especulará sobre avistamientos de objetos voladores no identificados ni otros fenómenos aéreos no explicados, ya que la especulación no conduce a explicaciones científicas validadas y basadas en pruebas.

El grupo de investigaci√≥n del Proyecto Galileo tendr√° como objetivo identificar la naturaleza de objetos interestelares similares a Oumuamua as√≠ como de otros objetos extra√Īos, incluidos fen√≥menos a√©reos no explicados, utilizando el m√©todo cient√≠fico est√°ndar basado en el an√°lisis de datos cient√≠ficos que se recoger√°n utilizando instrumentos fiables. Los an√°lisis se realizar√°n con plena transparencia y los datos analizados estar√°n disponibles p√ļblicamente.

Tal como argumenta Loeb, la abundancia recientemente descubierta de planetas en las franjas orbitales de sus respectivos soles en las cuales el calor recibido de estos permitiría la existencia de agua líquida en la superficie de mundos bajo las condiciones adecuadas, hace que la comunidad científica no pueda seguir descartando como imposible la existencia de civilizaciones extraterrestres con un grado de desarrollo tecnológico que se manifieste con objetos artificiales o modificaciones artificiales de cuerpos naturales que resulten lo bastante grandes como para ser detectables por instrumentos situados en la Tierra o cerca de ella. Por ejemplo, algunos de los telescopios espaciales que entrarán en servicio en un futuro próximo, incluyendo el telescopio espacial James Webb (JWST), tendrán un poder escrutador sin precedentes. (Fuente: NCYT de Amazings)

