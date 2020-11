El presidente de Gimnasia Gabriel Pellegrino presentó la renuncia

El titular del Lobo le anunci√≥ la decisi√≥n a sus pares de Comisi√≥n Directiva tras ser reelecto en diciembre del a√Īo pasado

La noticia gener√≥ un revuelo en La Plata. A casi un a√Īo de haber ganado las elecciones que lo ratificaron como presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino le anunci√≥ a sus pares de Comisi√≥n Directiva que tiene la intenci√≥n de renunciar a su cargo en medio de la situaci√≥n que atraviesa el entrenador del club Diego Armando Maradona, quien est√° internado tras ser operado por la aparici√≥n de un hematoma subdural en la cabeza.

Es importante recordar que Pellegrino estuvo a un paso de no presentarse como candidato para afrontar un segundo período al frente del Lobo por diferencias con parte de la dirigencia, lo que había provocado a finales del 2019, la clara posibilidad que Maradona no siguiera como DT del equipo platense.

Si bien todav√≠a no es oficial la decisi√≥n, el vicepresidente Ra√ļl Tassi confirm√≥ la noticia en declaraciones a la Radio 103.1 de La Plata: ‚ÄúHay una intenci√≥n de renuncia, lo dijo en una reuni√≥n. Yo no estaba en la reuni√≥n. Estamos todos al tanto y charlamos, esperando para ver si es o no definitivo. Queremos saber qu√© fue lo tan fuerte que pas√≥, porque llam√≥ la atenci√≥n”.

Un detalle, no menor, es que todav√≠a no hay certezas en torno a la continuidad de Maradona como entrenador, ya que los m√©dicos eval√ļan por estas horas c√≥mo continuar√° su rehabilitaci√≥n tras la salida de la Cl√≠nica Olivos. Sin embargo, la planificaci√≥n indica que el Diez ‚Äďpor un tiempo no precisado‚Äď no podr√° estar sentado en el banco de suplentes del Lobo. Despu√©s depender√° de Gimnasia, si lo espera, conforme con el trabajo realizado por Diego y su cuerpo t√©cnico, encabezado por Sebasti√°n M√©ndez y Adri√°n Gonz√°lez, o si decide buscar una salida elegante

El hist√≥rico n√ļmero 10 de la selecci√≥n argentina jug√≥ un papel clave en los comicios, advirtiendo que s√≥lo continuar√≠a en el cargo de entrenador si Pellegrino era consagrado nuevamente presidente o, al menos, formaba parte de la estructura de f√ļtbol de la entidad. Finalmente, la gente apoy√≥ al por entonces presidente en las urnas y logr√≥ el 61 por ciento de los votos: fue elegido por 2759 personas de los 4573 que dijeron presente en el acto que lo consagr√≥ nuevamente como el titular del club hasta diciembre de 2022.

‚ÄúLe agradezco al socio por la confianza en m√≠ porque al elegirlo a √©l me dieron el respaldo para seguir y s√© que todos juntos vamos a sacar esto adelante. Vamos a trabajar para armar un equipo que pelee hasta el final para dejar a Gimnasia en Primera‚ÄĚ, hab√≠a declarado el propio Maradona despu√©s del triunfo de Pellegrini.

Con el objetivo central de mantener la categor√≠a, Diego se qued√≥ en el Lobo, pero finalmente el avance de la pandemia de coronavirus oblig√≥ a la suspensi√≥n del f√ļtbol en Argentina y gener√≥ un cambio en la definici√≥n del nuevo torneo: la AFA junto a la nueva Liga Profesional decidieron la suspensi√≥n de los descensos. Una vez que se modific√≥ el panorama, qued√≥ atr√°s un fuerte cruce verbal entre Mat√≠as Morla, apoderado de Maradona, y el propio Pellegrino por la renovaci√≥n del contrato del Diez, que comenz√≥ en las redes sociales.

‚ÄúDiego se jug√≥ todo por Gimnasia. No falt√≥ a un solo partido e incluso desafiando las recomendaciones de sus m√©dicos. Hoy aquellos que lo fueron a buscar cuando todo se prend√≠a fuego, no le quieren renovar. Maradona quiere seguir en Gimnasia‚ÄĚ, apunt√≥ Morla desde su cuenta de Twitter. Desde el lado de Gimnasia dejaron circular la versi√≥n de que Maradona y su equipo -con Sebasti√°n M√©ndez a la cabeza- hab√≠an pedido un incremento para el segundo semestre de 2020. ‚ÄúPretend√≠an un aumento que no podemos asumir. El problema no es Diego Maradona, es la gente que lo maneja. Tiene un grupo de gente que no permite que hablemos con √©l‚ÄĚ, dijo el mandam√°s del club tripero en di√°logo con el programa La Redonda LP de FM 100.3, en junio pasado.

Una vez que las partes hablaron y se pusieron de acuerdo en la continuidad de Diego al mando del primer equipo, Maradona firmó por los próximos 18 meses, o sea hasta finales del 2021.

El pasado viernes 30 de octubre, d√≠a del cumplea√Īos 60 de Maradona, Pellegrini fue part√≠cipe de la celebraci√≥n en el Bosque junto a Claudio Tapia y Marcelo Tinelli. Pocos d√≠as m√°s tarde, el todav√≠a DT de Gimnasia tuvo que ser internado y luego fue intervenido quir√ļrgicamente por un hematoma en la cabeza en la Cl√≠nica Olivos, donde todav√≠a se recupera, a la espera de lo que ser√° el alta.

Frente a este escenario, en el que la continuidad de Maradona como DT de Gimnasia es una incógnita, Pellegrino habría tomado la decisión de dar un paso al costado por diferentes problemas internos en la institución.

