El Presidente anunció una ayuda de 15 mil pesos a beneficiarios de asignaciones

Ese monto ser谩 para paliar las consecuencias de estas dos semanas de nuevas restricciones, dijo Alberto Fern谩ndez. Adem谩s, defendi贸 la suspensi贸n de clases presenciales y le respondi贸 a la oposici贸n.

Alberto Fern谩ndez anunci贸 que el gobierno nacional dar谩 15 mil pesos para los beneficiarios de la Asignaci贸n Universal por Hijo (AUH), la asignaci贸n por embarazo y las asignaciones familiares de monotributistas de la primera categor铆a, para paliar las consecuencias econ贸micas de estas dos semanas de nuevas restricciones enmarcadas en la segunda ola de la pandemia de coronavirus.

“En el transcurso del d铆a Fernanda Raverta, la titular de la Anses, dar谩 los detalles de la asignaci贸n. No queremos que esas personas queden a la intemperie”, dijo Fern谩ndez en declaraciones a Radio 10, y precis贸 que este refuerzo ser谩 por 煤nica vez.

El mi茅rcoles por la noche, el Presidente anunci贸 la restricci贸n de circulaci贸n entre las 20 y las 6 en el 脕rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); la suspensi贸n de las actividades sociales, culturales, deportivas, religiosas y recreativas en lugares cerrados, el cierre de comercios desde las 19 y la suspensi贸n presencial de clases en los tres niveles educativos, para mitigar los efectos de la segunda ola de coronavirus.

“Abarca a las categor铆as m谩s bajas porque a esas personas se les puede complicar un poco las cosas teniendo en cuenta que se cierran actividades”

ALBERTO FERN脕NDEZ

“El mi茅rcoles yo quise llamar la atenci贸n sobre el programa sanitario y no mezclarlo con otros aspectos porque nosotros no tomamos estas medidas y dejamos a la gente a la intemperie鈥, dijo en sus declaraciones de hoy el mandatario.

En esa l铆nea, anunci贸: “Vamos a disponer asignarle a cada titular de la AUH y de la asignaci贸n universal por embarazo, a las asignaciones familiares de las categor铆as m谩s bajas (del monotributo) A y B, 15 mil pesos por estos 15 d铆as que tienen mayores restricciones y a esto acceder谩n todos los que se vean afectados por la medida”.

Sobre los monotributistas, el Presidente especific贸 que “abarca a las categor铆as m谩s bajas porque a esas personas se les puede complicar un poco las cosas teniendo en cuenta que se cierran actividades”.

Precis贸 adem谩s que “en todo el pa铆s, hay alrededor de dos millones 700 mil personas (en este universo de quienes cobran asignaciones) y se cobrar谩 en los lugares donde existen estas restricciones”, tras lamentar que en algunas provincias “he tomado decisiones que los gobernadores no han acompa帽ado”.

En tanto, sostuvo que “siguen los Repro 2” por ejemplo para los gastron贸micos, “cuya actividad se ver谩 restringida”, as铆 como para “las casas de fiestas, los shoppings, etc”.

“Ellos pueden acceder al Repro, que es una suerte del ATP m谩s focalizado”, puntualiz贸 el Presidente.

Sobre los shoppings, en tanto, anunci贸 que permanecer谩n cerrados durante estas dos semanas de nuevas restricciones.

En otro orden, explic贸 que abordar谩 con el ministro de Desarrollo Territorial y H谩bitat, Jorge Ferraresi, posibles medidas vinculadas a los alquileres y los desalojos.

鈥淯na de las cosas que tengo que hacer es llamarlo a Ferraresi para hablar de esos temas. El momento de excepci贸n no ha desaparecido, pas贸 una primera ola y viene una segunda ola m谩s complicada鈥, remarc贸.

Vacunas

Al abordar la cuesti贸n de la llegada de vacunas precis贸 que 鈥渆st谩n llegando las vacunas de Covax鈥, el fondo de Naciones Unidas que distribuye vacunas contra el Covid-19 en todo el mundo.

鈥淪i cada argentino supiera el tiempo del d铆a que dedico a hablar con otros mandatarios, con presidentes de laboratorios buscando vacunas, entender铆an lo dif铆cil que es鈥, manifest贸.

“Hemos hablado con todos los productores y seguimos discutiendo con Pfizer, tratando de encontrar un acuerdo鈥

ALBERTO FERN脕NDEZ

鈥淗emos logrado un ritmo de vacunaci贸n constante con muchas dificultades, y m谩s lento de lo que nos hubiera gustado. Seguimos vacunando todos los d铆as y hoy todos conocemos a alguien de la manzana que ha recibido la vacuna y tenemos que seguir en ese tren lo mas r谩pido que podamos鈥, dijo Fern谩ndez.

Asimismo, critic贸 鈥渓a idea de que yo me encerr茅 en vacunas rusas y me desentend铆 del resto. Es absolutamente falso. Hemos hablado con todos los productores y seguimos discutiendo con Pfizer, tratando de encontrar un acuerdo鈥.

Las Fuerzas Armadas

Asimismo, al responder un tuit emitido por el presidente brasile帽o Jair Bolsonaro, aclar贸 que 鈥渆n Argentina no hay toque de queda y las Fuerzas Armadas no hacen seguridad interior鈥.

Sobre el rol que las Fuerzas Armadas tendr谩n en estos quince d铆as puntualiz贸 que 鈥渓es ped铆 que me ayuden a montar postas sanitarias. El Ej茅rcito tiene m茅dicos y enfermeros muy capacitados鈥.

鈥淣o he declarado el estado de sitio ni lo pienso hacer, ni las Fuerzas Armadas est谩n para hacer seguridad interior. Est谩n para colaborar en cat谩strofes, y esta es una situaci贸n catastr贸fica鈥.

Salud

En otro orden, subray贸 que cuando habl贸 en su discurso de anoche del 鈥渞elajamiento de las cl铆nicas鈥 apunt贸 al hecho de que 鈥渃uando los contagios bajaron, muchas intervenciones postergadas por la pandemia fueron reprogramadas y muchas camas de terapia fueron usadas para la atenci贸n de estas cirug铆as鈥.

鈥淵o les he pedido que las cirug铆as que se puedan reprogramar para el futuro se reprogramen, se vac铆en las camas de terapia y volver a ganar tiempo para volver a ganar camas鈥, explic贸.

鈥淒e ning煤n modo habl茅 del relajamiento de los m茅dicos. Yo con el personal de salud s贸lo tengo gratitud, tendr铆amos que hacer un monumento al esfuerzo de toda esta gente鈥, finaliz贸.

Suspensi贸n de clases presenciales

El mandatario ratific贸 la importancia de suspender las clases presenciales durante dos semanas en la zona del 谩rea metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y explic贸 que tom贸 la decisi贸n para evitar la propagaci贸n de los contagios.

“Yo mismo tuve discusiones dentro de mi mismo equipo. Mi ministro de Educaci贸n (Nicol谩s Trotta) insist铆a con las clases presenciales, pero no son las clases presenciales solamente: hay que ir a un colegio primario y ver el horario de salida, madres que se agolpan, donde el contagio puede hacerse m谩s f谩cil, chicos que juegan cambi谩ndose los barbijos”, sostuvo.

En el mismo sentido, el jefe de Estado a帽adi贸 que “hay que ver lo dif铆cil que es porque todo este tiempo yo escucho a todos: he hablado con maestras de chicos con capacidades diferentes y lo dif铆cil que es trabajar con esos chicos que no entienden el problema sanitario que enfrentan”.

Consultado sobre si habl贸 al respecto con el jefe de Gobierno, Horacio Rodr铆guez Larreta, el mandatario respondi贸 que “no lo habl茅”, pero record贸 que “siempre” mantuvo di谩logo con el titular del Ejecutivo porte帽o.

“Yo dialogo siempre, trato de dialogar siempre y de hecho las medidas anteriores, las convers茅 y las dialogu茅. Quise cerrar los restaurantes, me pidieron que no lo hiciera, quise cerrar a las diez de la noche y me pidieron que me extendiera hasta las once”, ejemplific贸 en relaci贸n a los pedidos de Rodr铆guez Larreta.

“Esta medida no la consensu茅, la tom茅 yo, y me hago cargo yo”

ALBERTO FERN脕NDEZ

En este punto, Fern谩ndez record贸 que en lo particular consensu贸 “todas las medidas” tomadas los d铆as pasados y que pese a eso, “despu茅s me enter茅 cuando las anunciaron, que en verdad los negocios que cerraban a las once se pod铆an quedar hasta las doce, y que de las doce a las seis no estaban de acuerdo con las restricciones a la circulaci贸n”.

Por ese motivo, el Presidente rese帽贸 que “si uno habla, conversa, acuerda y despu茅s decimos que no estamos de acuerdo, entonces no entiendo para qu茅 lo hacemos”.

“Por eso, esta medida no la consensu茅, la tom茅 yo, y me hago cargo yo, y son las fuerzas federales las que tienen que hacer cumplir esto”, ratific贸, tal como lo expres贸 en su mensaje de anoche.

https://www.telam.com.ar/notas/202104/550841-el-presidente-anuncio-ayuda-de-15-mil-pesos-a-beneficiarios-de-auh-y-otras-asignaciones.html