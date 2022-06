El Polo Obrero habló acerca del descuento que les hacen a los beneficiarios

Cesar Servín dirigente del Polo Obrero en Formosa habló con la AM990 acerca de las declaraciones de dirigentes del Polo Obrero a nivel nacional que indicaron que descuentan un 2 por ciento a beneficiarios del Potenciar Trabajo.

Servín comenzó diciendo “este es un mecanismo de autogestión ya que en todo el país tenemos miles de merenderos, ollas populares donde lamentablemente cada vez se acercan mas familias”.

Y añadió “es una enorme tarea la que llevamos adelante, el que gran parte de los recursos lo mandan del ministerio de Desarrollo Nacional, pero no envían aceites, azúcar, grasa y obviamente nadie se hace cargo de la leña o del gas, pero hay que decir que los merenderos gastan mucho dinero y se cubren con este aporte que hacen los miembros de la organización”.

“El aporte es voluntario, nosotros no le andamos amenazando a nadie si no cumplen con otorgarnos este dinero”, manifestó.

“El Potenciar Trabajo es un programa que vaya a saber cuando va a terminar porque ahora últimamente el Gobierno esta apuntando contra estos”, indicó.

“No recibimos ayuda del Gobierno provincial. La gente esta muy contenta de sostener la organización de la manera en que lo venimos haciendo”, cerró.