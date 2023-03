El pedido del Pato Fillol ante el debate sobre qué selección argentina fue mejor: “No nos lastimemos entre nosotros”

Esta semana una de las grandes discusiones en el ámbito del fútbol argentino estuvo centrado en las declaraciones de Rodrigo De Paul, quien sostuvo que la Selección campeona del Mundial de Qatar fue la que mejor nivel colectivo demostró en comparación con las de 1986 y 1978. Lejos de alimentar la controversia, Ubaldo Fillol, arquero estrella del primero de estos tres títulos de la Albiceleste, dio un mensaje conciliador con sus palabras.

“Como campeón del mundo quiero decir que si le preguntan a (Mario) Kempes y a (Alberto) Tarantini van a decir lo mismo, que la mejor es la del 78, si le preguntás a (Oscar) Ruggeri y (Jorge) Burruchaga dirán (que la mejor fue) la del 86, De Paul tiene todo su derecho a dar su opinión. Por ahí lo único que genera polémica es que a veces conviene no decirlo uno, sino que lo digan los demás”, señaló el Pato a través de un vivo que realizó en su cuenta de Instagram.

Es que las palabras del futbolista del Atlético de Madrid provocaron la reacción de varios ex futbolistas del combinado nacional y se originó así una especie de discusión entre tres generaciones, cada una defendiendo a la suya. Ante eso, Fillol fue claro: “Yo era joven y ya me hacían esa pregunta, siempre me la hicieron y yo siempre dije que uno no puede decir si sos el mejor, el tiempo, que es muy sabio, te va a ubicar en el lugar que corresponde. Eso es lo que pienso”.

Además, el ex arquero gloria de River Plate le hizo un pedido a todos sus colegas, hinchas y periodistas: “No generemos polémica y disfrutemos de este Mundial maravilloso que ganamos. No nos empecemos a lastimar con estas cosas que no hacen bien al fútbol, al país ni a los jugadores. No nos lastimemos entre nosotros”.

De Paul, en diálogo con TyC Sports, fue quien instauró el debate: “Creo que la Selección tuvo mejores jugadores que los que conformamos esta, pero como equipo nosotros le ganamos a todos los campeones actuales que había, al último campeón de América (Brasil), al último campeón de Europa (Italia) y al último campeón del mundo (Francia)”. Tras expresar que no lo decía “desde el ego”, manifestó: “Hicimos una Eliminatoria sin perder, ganamos en Bolivia después de muchos años, ganamos en Perú después de cuánto, rompimos el récord de partidos que tenía la Selección. Me parece que como equipo esta Selección consiguió cosas sumamente importantes y, sin que sea secundario, con la conexión con el público”.

Quien le respondió a Fillol fue nada menos que Dibu Martínez en Twitter, con un mensaje conciliador: “Sería un honor para nosotros, Pato”, junto a un emoji de un corazón y una bandera argentina, en relación al deseo por culminar con la discusión y avanzar hacia el disfrute de las tres estrellas.