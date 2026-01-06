El Parque Acuático “17 de Octubre” puso en marcha su sexta temporada de colonias de vacaciones

Este lunes 5, en una jornada marcada por el entusiasmo, niños de diversos

barrios de la ciudad capital dieron inicio a la sexta temporada de la colonia

de vacaciones del Parque Acuático “17 de Octubre”, este lunes 5.

En diálogo con AGENFOR, el subdirector del Parque Acuático, el profesor

Nicolás Pintos, expresó su satisfacción por el comienzo de las actividades y

precisó que niños de los barrios El Porvenir, Villa del Carmen, Santa Rosa,

Villa Hermosa y el 8 de Marzo disfrutaron de la primera jornada de este

módulo semanal.

Pintos resaltó que “normalmente nuestra colonia empieza los martes, a

excepción de este día”, y brindó detalles, puntualizando que “al recibir a

los niños hacemos la revisión médica; luego pasan a desayunar y después,

de acuerdo a su rango etario, trabajan en las piletas, haciendo actividades

recreativas y un poco de natación con herramientas de flotación ya que

nosotros necesitamos que el niño aprenda a manejarse con seguridad en el

agua”.

Seguidamente, precisó que “al pasar 40 minutos de trabajo con los

profesores, tienen su rato de pileta libre”, destacando que “el Parque tiene

muchos atractivos en cuanto a toboganes, juegos y pileta de olas también”.

Y señaló que “cerca de las 11 de la mañana, salen a cambiarse y se les

entrega un sándwich”.

Pintos puso de relieve el hecho de contar con un complejo como el Parque

Acuático en Formosa, destacando que “tener un complejo así que sea

totalmente gratuito para los formoseños y para la gente que viene afuera, no

se da en todas las provincias”, y resaltó que “esto cuesta mucho

mantenimiento y lleva mucho esfuerzo”.

Asimismo, destacó el impacto económico que genera el Parque en la

provincia: “Se crean muchos puestos de trabajo directos durante la

temporada e indirectos en toda la zona comercial del Circuito Cinco y el

sector turístico. Recibimos gente de Chaco, Corrientes, otras provincias

vecinas y de la hermana República del Paraguay”.

Finalmente, el Subdirector adelantó que la semana que viene se continuará

con el programa “Conociendo mi Provincia”, mediante el cual niños del

interior formoseño visitarán la Capital para disfrutar de las instalaciones.

“Bajo la conducción de nuestro gobernador Gildo Insfrán, el Modelo

Formoseño está presente en todos los ámbitos, salud, educación y también

el recreativo”, agregando que “el formoseño puede vacacionar en su propia

provincia”, concluyó Pintos.