El PAIPPA despliega una amplia agenda semanal con ferias en Capital y el interior

La responsable del área de Promoción y Planificación del Instituto

PAIPPA, Paola Casco, brindó detalles sobre el programa de actividades

para esta semana en la ciudad capital y el interior provincial.

En diálogo con AGENFOR, precisó que “los días viernes tenemos nuestras

tradicionales ferias en los tres puntos de venta en la Capital”. Estos son: el

Polideportivo del barrio La Paz, en Joaquín de los Santos al 1200; el playón

del organismo en Padre Grotti N° 1040, en el barrio Don Bosco; y,

finalmente, en el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.

“Invitamos a todos los vecinos a que se acerquen a estos puntos para

adquirir los productos de nuestros queridos productores paipperos”, instó.

Recordó que el pasado viernes 9 se desarrolló la primera feria franca del

2026, donde “en tempranas horas ya se terminaron todos los productos”.

Resaltó, en ese sentido, que “los vecinos esperan las ferias por la calidad de

los alimentos y por los precios también, ya que hoy en día están un poco

caras todas las cosas, así que aprovechan las ofertas de los productores”.

A su vez, subrayó que el PAIPPA también marca presencia en el interior.

“Los días martes estamos en Villa Dos Trece, después el viernes en Riacho

He Hé, en Misión Tacaaglé, luego se repite nuevamente Villa Dos Trece y

el sábado en Laguna Naineck”.

Hizo notar que “los paipperos también venden en sus localidades, de boca

en boca o bien utilizando la herramienta del WhatsApp, así como a otros

programas como Soberanía Alimentaria y el Plan Alimentario Nutrir”.

Es decir que “son varias las alternativas” que tienen, evidenciando de esta

forma “el constante acompañamiento que el Estado provincial ofrece al

productor para que sus productos sean comercializados”.

Y puso en valor que ello va complementado de “una asistencia permanente

a través de acciones de Gobierno”, como entrega de insumos como

sombráculos y equipamientos de riego, capacitaciones, entre otros.

“Eso solamente lo vemos en una provincia como lo es Formosa con una

planificación clara, con una estrategia que la viene marcando hace mucho

nuestro Modelo Formoseño, de la mano de nuestro gobernador, el doctor

Gildo Insfrán”, concluyó.