El movimiento turístico veraniego 2026 se concentró en Resistencia

La temporada veraniega mostró un desempeño apoyado principalmente en el turismo interno y regional, con escapadas cortas y fuerte participación en eventos culturales y propuestas recreativas.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la temporada 2026 el movimiento se concentró en fines de semana y fechas especiales, con un perfil de visitante familiar y consumo moderado.

La mayor actividad se registró en Resistencia, capital provincial y referente cultural del nordeste, que combinó actividades urbanas, ferias gastronómicas y eventos al aire libre.

También tuvieron buen movimiento Presidencia Roque Sáenz Peña, especialmente por su complejo termal; Villa Ángela y Charata, con agenda de festivales y actividades comunitarias.

Mientras que el producto naturaleza volvió a tener protagonismo con el Parque Nacional El Impenetrable, que recibió visitantes interesados en turismo de aventura, avistaje de fauna y experiencias de ecoturismo en uno de los ecosistemas más singulares del país.

Asimismo, los circuitos vinculados al río Paraná y a lagunas interiores ofrecieron alternativas recreativas y pesca deportiva. En el plano cultural, los carnavales barriales y regionales convocaron a comparsas, murgas y agrupaciones locales en distintas ciudades.

Las ferias de emprendedores, festivales folklóricos y encuentros gastronómicos también dinamizaron la actividad comercial.

El balance dejó una temporada estable, con fuerte impronta cultural y natural, y consolidación del turismo regional como sostén de la actividad chaqueña.

Un momento fuerte del verano fue el fin de semana de Carnaval, cuando la ocupación hotelera provincial promedió 44,2%, con El Impenetrable alcanzando el 63,3%. Con un gasto promedio estimado fue de $77.500 por día, incluyendo comida y traslados, y la permanencia promedio, 2,2 días.