El misterioso origen de una de las pinturas más antiguas del mundo

Uno de los retos principales de la arqueolog√≠a es saber en qu√© momento aparecieron los s√≠mbolos y qu√© implicaciones tuvo su uso en el comportamiento humano. Las pinturas m√°s antiguas encontradas hasta ahora son las de tres cuevas espa√Īolas en C√°ceres, Cantabria y M√°laga, que al parecer tienen cerca de 65.000 a√Īos de antig√ľedad. Su dataci√≥n ha supuesto un debate muy intenso en la comunidad cient√≠fica, porque sugiere que las pinturas fueron realizadas por los neandertales y ello no encaja con lo que sostienen algunos cient√≠ficos.

Ahora, un equipo internacional liderado por investigadores de la Universidad de Barcelona (UB) demuestra que, al contrario de lo que sostienen algunos especialistas del campo que se muestran muy cr√≠ticos con el descubrimiento, las marcas rojas que hay sobre un conjunto de estalagmitas en la cueva de Ardales (M√°laga) son, sin lugar a dudas, resultado de la actividad humana. Seg√ļn este nuevo estudio, los neandertales debieron acceder en varias ocasiones a la cavidad para marcar simb√≥licamente y de manera reiterada la formaci√≥n estalagm√≠tica localizada en medio de una gran sala. El estudio destaca, adem√°s, que el ocre utilizado para las pinturas tuvo que recolectarse en el exterior de la cueva. Los resultados de esta investigaci√≥n se han publicado en la prestigiosa revista acad√©mica estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), con el t√≠tulo ¬ęThe symbolic role of the underground world among Middle Palaeolithic Neanderthals¬Ľ.

A pesar de los esfuerzos de numerosos investigadores para documentar e interpretar el arte de las cavernas, a√ļn quedan algunas preguntas sin resolver sobre el origen, la cronolog√≠a, la tecnolog√≠a, la funci√≥n y el significado de este tipo de arte. Las investigaciones de los √ļltimos a√Īos se han centrado, sobre todo, en datar las pinturas m√°s antiguas por el m√©todo del uranio-torio. Esta t√©cnica, que se aplica a las concreciones de calcita en asociaci√≥n estratigr√°fica con las pinturas, demuestra que este tipo de manifestaciones art√≠sticas son mucho m√°s antiguas de lo que inicialmente se supon√≠a. En pinturas analizadas en las islas de Borneo y Sulawesi (Indonesia), por ejemplo, se han obtenido unas edades m√≠nimas de 39.900 y 43.900 a√Īos respectivamente. Otro ejemplo es el de la cueva de El Castillo (Cantabria), donde se ha obtenido una edad m√≠nima de 40.800 a√Īos para un disco rojo. Las cronolog√≠as m√°s antiguas, de hasta 64.800 a√Īos, corresponden a una mano en negativo (Maltravieso, C√°ceres), un conjunto de trazos lineales formando un s√≠mbolo similar a una escalera (La Pasiega, Cantabria) y un grupo de estalagmitas coloreadas (Ardales, M√°laga).

Estas √ļltimas cronolog√≠as han sido objeto de controversia en la comunidad cient√≠fica. Indicar√≠an que las manifestaciones art√≠sticas en cuesti√≥n aparecieron al menos 20.000 a√Īos antes de la llegada de los humanos anat√≥micamente modernos al continente europeo, lo que apunta a una autor√≠a neandertal. Para dar una explicaci√≥n alternativa, los m√°s esc√©pticos han puesto en duda, por ejemplo, que las marcas rojas de la superficie del gran domo estalagm√≠tico en la cueva de Ardales sean de origen humano. En contrapartida, proponen que podr√≠a tratarse de dep√≥sitos naturales. Ahora bien, el estudio llevado a cabo por el equipo internacional liderado por investigadores de la UB contradice esta hip√≥tesis y permite, al mismo tiempo, saber un poco m√°s sobre los comportamientos de los visitantes de la cueva que hicieron estas marcas rojas.

La cueva de Ardales, tambi√©n conocida como cueva de Do√Īa Trinidad, est√° ubicada en el pueblo ep√≥nimo, en la provincia de M√°laga, en el sur de Espa√Īa. La cueva fue descubierta en 1821 despu√©s de que un terremoto reabriera una entrada previamente sellada. El primer arque√≥logo que estudi√≥ el arte de la cueva fue Henri Breuil a principios del siglo XX, aunque no se ha excavado en ella hasta hace relativamente poco. Actualmente, la de Ardales es una de las cuevas con arte parietal paleol√≠tico m√°s importantes del sur de Europa: se han contabilizado m√°s de mil representaciones gr√°ficas, tanto abstractas como figurativas. Entre los artefactos encontrados en el interior de la cavidad hay herramientas de procesamiento de colorantes y fragmentos de pigmentos, algunos de los cuales se habr√≠an desenterrado de niveles del Paleol√≠tico medio y superior. Tal y como se ha dicho anteriormente, este yacimiento ha sido recientemente el foco de atenci√≥n de la comunidad cient√≠fica porque contiene algunas de las pinturas m√°s antiguas del mundo. Hasta ahora, sin embargo, los pigmentos que componen las pinturas de la cueva no se hab√≠an estudiado.

A partir del an√°lisis de peque√Īas cantidades del residuo rojizo recolectadas en la superficie de las estalagmitas, los investigadores han llegado a la conclusi√≥n de que, en efecto, se trata de un pigmento a base de ocre aplicado intencionadamente. ¬ęTanto la localizaci√≥n y distribuci√≥n de las marcas, como el tama√Īo y morfolog√≠a de los cristales que componen estos residuos rojos descartan que se trate de dep√≥sitos de origen natural derivados de la acci√≥n de microorganismos o de procesos geol√≥gicos como los flujos fluviales, la percolaci√≥n de aguas o la meteorizaci√≥n de las paredes¬Ľ, afirma √Äfrica Pitarch, investigadora principal del proyecto. La comparaci√≥n de estos residuos con muestras de varios dep√≥sitos de compuestos de hierro hallados en el interior de la cueva sugiere, adem√°s, que el pigmento utilizado para la elaboraci√≥n de las pinturas proviene probablemente de un afloramiento situado en el exterior de la cueva. ¬ęLos dep√≥sitos ferruginosos de la cavidad presentan unos rasgos texturales y composicionales muy diferentes a los que se observan en las muestras arqueol√≥gicas¬Ľ, a√Īade la investigadora. ¬ęEsto implicar√≠a que los autores de estas manchas rojas tuvieron que buscar, seleccionar, recoger y transportar las materias colorantes que posteriormente se utilizar√≠an en la cavidad, es decir, que hubo un cierto nivel de organizaci√≥n¬Ľ, concluye √Äfrica Pitarch.

Los investigadores tambi√©n han observado que las variaciones de composici√≥n entre las muestras de pintura corresponder√≠an a las diferencias de cronolog√≠a de las capas estalagm√≠ticas que las recubren, las cuales, a veces, pueden llegar a miles de a√Īos. Este hecho indica que probablemente varias generaciones de neandertales visitaron la cueva y marcaron de manera reiterada con ocre rojo el gran domo estalagm√≠tico. Bas√°ndose en esta constataci√≥n, los investigadores piensan que el hecho de pintar las estalagmitas no puede ser considerado arte en un sentido estricto, sino que, m√°s bien, ser√≠a el resultado de comportamientos gr√°ficos con el objetivo de perpetuar el significado simb√≥lico de un espacio. Es posible que el tipo de marcajes represente el inicio de un largo proceso, en el que las nuevas necesidades vinculadas a un incremento de la complejidad social habr√≠an desencadenado la aparici√≥n de nuevas tradiciones simb√≥licas ligadas a t√©cnicas m√°s variadas e innovadoras.

Seg√ļn explica Jo√£o Zilh√£o, supervisor del proyecto, ¬ęlos datos de la cueva de Ardales y otras cuevas ib√©ricas con arte parietal realizado hace m√°s de 65.000 a√Īos nos indican que el mundo subterr√°neo tuvo un papel fundamental en los sistemas simb√≥licos de las comunidades neandertales¬Ľ. La acci√≥n de marcar repetidamente con pigmento rojo espeleotemas tan imponentes como la c√ļpula de Ardales sugiere al investigador que sus autores ¬ębuscaban resaltar y perpetuar la importancia de este emplazamiento a trav√©s de narraciones transmitidas entre generaciones¬Ľ. ¬ęParalelamente, se fortalecer√≠a la cohesi√≥n entre los miembros del grupo y su v√≠nculo con el territorio¬Ľ, concluye.

¬ęLa l√≠nea de investigaci√≥n encabezada por la Dra. Pitarch y el Dr. Zilh√£o, de gran impacto internacional, abre nuevas perspectivas en el campo de las aptitudes simb√≥licas de los neandertales; es un orgullo para el SERP, grupo de investigaci√≥n de nuestra Universidad, liderar trayectorias como esta, de vanguardia en el √°mbito de la ciencia prehist√≥rica¬Ľ, destaca Josep Maria Fullola, coautor del trabajo y director del grupo de investigaci√≥n SERP-UB.

Esta investigación, dirigida por Àfrica Pitarch Martí y supervisada por João Zilhão, ha sido financiada por el programa Beatriu de Pinós РAGAUR (proyecto 2017 BP 00046) y se ha llevado a cabo dentro de la estructura del Seminario de Estudios e Investigaciones Prehistóricas (SERP-UB) en colaboración con investigadores de diferentes universidades e instituciones nacionales e internacionales. (Fuente: UB)

https://noticiasdelaciencia.com/art/42434/el-misterioso-origen-de-una-de-las-pinturas-mas-antiguas-del-mundo