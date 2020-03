El misterio alrededor del celular de Ronaldinho y la razón por la que sabe que pasará su cumpleaños número 40 en prisión

La pericia sobre los celulares incautados a los implicados en la causa demorará alrededor de una semana. Sin embargo, en los allanamientos no se encontró el móvil del ex futbolista, que el sábado cumplirá años.

El próximo sábado 23 de marzo, Ronaldinho cumplirá las cuatro décadas de vida. Los plazos judiciales hacen indicar que el festejo será en prisión, en la pequeña celda acondicionada especialmente para él en el edificio de la Agrupación Especializada, un grupo táctico de la Policía Nacional de Paraguay. Las noticias en torno a la causa indican que en las últimas horas comenzaron las pericias sobre los celulares incautados a los implicados y eso demandaría alrededor de una semana.

“Hoy se le entregó los celulares al perito. Esperamos que el juzgado de garantía lo pueda autorizar. El doctor Gustavo Amarilla –juez del caso– instó a imprimir la mayor celeridad posible. En este caso, se autorizó las pericias sobre cinco celulares: dos del señor Wilmondes Sousa Lira, uno de Paula Lira –esposa de Wilmondes–, uno de Roberto de Assis Moreira (hermano del jugador) y uno de la señora Galloso, que es la persona que retiró el documento original y luego lo brindó a este grupo criminal”, enumeró el fiscal Marcelo Pecci en diálogo con la cadena paraguaya ABC Color. “El plazo suele ser de una semana o diez días, pero vamos a instar al perito a reducir considerablemente este plazo para avanzar con la causa”, agregó la fuente judicial.

Sin embargo, Pecci mencionó a los principales implicados en esta causa del supuesto delito de uso de documentos públicos de contenido falso pero no dio el nombre de Ronaldinho. De esa manera, puso en duda lo ocurrido con los allanamientos realizados el pasado miércoles 4 de marzo en la lujosa suite del Yacht y Golf Club de Asunción y el viernes 6 del mismo mes, cuando fueron abordados por fuerzas de seguridad en una habitación del hotel Sheraton mientras aguardaban para retornar a Brasil. “El celular de Ronaldinho no se incautó. No hay constancia que haya tenido un celular disponible consigo en el momento del allanamiento. No tenía. Al momento del allanamiento por lo menos no estaba allí. Por mi experiencia creo que toda persona tiene un celular. Quizás haya estado resguardado en otro lugar”, analizó Pecci poniendo un manto de sospecha a la escena.

En caso que estos plazos habituales de la Justicia se cumplan, Ronaldinho deberá esperar los resultados y eso lo obligará a festejar su cumpleaños en prisión. El próximo viernes acumulará ya dos semanas bajo la reclusión preventiva después de haber sido detenido por la utilización de una cédula de identidad falsa y un pasaporte adulterado para ingresar a Paraguay.

La defensa del futbolista y su hermano afirmaron al medio brasileño Globo Esporte que esperan que demore una semana la investigación de los celulares, pero confían en que será la prueba clave para sacarlos de prisión: “Estamos esperando el informe de los expertos. El informe ciertamente mostrará la ausencia de cualquier relación ilícita. Todo debería resolverse. Incluso porque no hay evidencia”, afirmó el abogado Sérgio Queiroz al citado medio. El artículo asegura que la habitación que comparten los hermanos de Assis Moreira cuenta con televisión, un refrigerador, estufa y aire acondicionado, aunque ambos ya “comienzan a quejarse del tiempo prolongado en el lugar”.

Mientras esto se desarrolla, la jueza Lici Teresita Sánchez declaró a la empresaria Dalia López en rebeldía e impartió una orden de captura, ya que debía presentarse a declarar este miércoles, según apunto el portal Última Hora. Ella es un persona central en este proceso porque está señalada como el nexo para conseguir la documentación y quien se encargó de invitar al ex futbolista del Barcelona para un evento benéfico en su fundación que se llama Fraternidad Angelical. Su abogado justificó la ausencia ante las autoridades ya que integra “un grupo de riesgo” en medio de la pandemia del coronavirus. El país guaraní confirmó que existen 11 casos confirmados por el virus COVID-19, hecho que obligó al gobierno local a cerrar las fronteras el pasado lunes 16 de marzo y extender la medida al menos hasta el próximo 31 de marzo.