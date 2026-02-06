El Ministerio de Turismo presenta el cronograma provincial de corsos y carnavales 2026

El Ministerio de Turismo de Formosa dio a conocer la agenda oficial de
corsos y carnavales que se desarrollarán durante febrero y comienzos de
marzo en distintas localidades de la provincia, con propuestas culturales,
artísticas y recreativas para disfrutar en familia y con amigos.
El cronograma incluye celebraciones con identidad propia en cada
municipio, con comparsas, batucadas, desfiles, peñas carnavaleras,
espectáculos musicales y ferias gastronómicas y artesanales, resultado del
trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y cada Municipalidad.
Las fechas confirmadas son las siguientes:
* 6 y 7 de febrero — Corsos Coloradenses — Av. 25 de Mayo — El
Colorado.
* 6 y 7 de febrero — Corsos Piranenses 2026 — Camping Esperanza —
Pirané.
* 7, 13, 15 y 16 de febrero — Carnavales Villafañenses — Villafañe.
* 13, 14 y 15 de febrero — Ibarreta Capital Provincial del Carnaval 2026
— Ibarreta.
* 13, 14 y 15 de febrero — Carnaval Dostreceño — Villa Dos Trece.
* 13, 14 y 15 de febrero — Corsos Juarenses 2026 — Corsódromo Av.
Deguen — Ingeniero Juárez.
* 13 y 14 de febrero — Carnaval de la Alegría — Carnavales Pozotigrenses
— Corsódromo — Pozo del Tigre (21 hs).
* 14 de febrero — Fiesta de Carnaval — Buena Vista.
* 14 y 15 de febrero — Carnavales de la Alegría 2026 — Villa Escolar.
* 20 de febrero — Carnavales del Monte — El Chorro.
* 21 de febrero — Peña Carnavalera — Las Lomitas.
* 21 de febrero — Fiesta Carnaval 2026 — Subteniente Perín.
* 27 y 28 de febrero y 1 de marzo — Carnavales Barriales de la Alegría —
Av. San Martín — General Lucio V. Mansilla.
Desde el Ministerio de Turismo se invita a toda la comunidad y a los
visitantes a elegir su destino y ser parte de los corsos y carnavales
formoseños, que cada año convocan a miles de personas y fortalecen el
movimiento turístico y cultural en todo el territorio provincial.