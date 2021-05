El “Kun” Agüero, tras la despedida: “Terminar de esta manera no lo esperaba, estoy muy feliz”

Sergio “Kun” Ag├╝ero se despidi├│ de Manchester City de Inglaterra con todos los honores y asegur├│ que “no lo esperaba” y que se siente “muy feliz” por la campa├▒a que lo convirti├│ en el m├íximo goleador hist├│rico del club.

“La verdad que es algo incre├şble. Terminar de esta manera no lo esperaba; estoy muy feliz porque no es f├ícil estar diez a├▒os en el f├║tbol ingl├ęs. Podr├şa haber hecho un poco m├ís, son cosas de la vida, pero terminar de esta manera es incre├şble”, expres├│ Ag├╝ero en di├ílogo con ESPN en su despedida del flamante campe├│n de Premier League.

El “Kun” fue consultado por los momentos en los cuales debi├│ sentarse en el banco de los suplentes por decisi├│n del entrenador, Josep Guardiola.”Las decisiones las toma ├ęl. Desde que lleg├│ tuve mucho respeto. Siempre intent├ę dar lo mejor. Me toc├│ jugar a veces, pero es la ley del f├║tbol. En este a├▒o tuve lesiones y tambi├ęn me agarr├│ el Covid-19 cuando mejor estaba; fue un a├▒o complicado. Estoy muy bien y espero seguir dando lo mejor”, apunt├│ el exIndependiente y Atl├ętico Madrid de Espa├▒a.

Ag├╝ero lament├│ no tener a su familia en la celebraci├│n organizada por el club luego de la goleada 5-0 ante Everton, con dos anotaciones suyas, y valor├│ a la gente que lo acompa├▒a en este momento.

“No pude estar con mi familia por el Covid-19. Me acompa├▒a mi novia y la gente que siempre me rode├│. S├ę que mis amigos, familia me est├ín viendo y me apoyaron. Esto tambi├ęn es de ellos”, apunt├│.

Por ├║ltimo, dej├│ su mensaje para los y las argentinas: “No esta f├ícil la cosa en Argentina. Que est├ęn todos juntos, que tengan paciencia. Nos gustar├şa decidir por uno mismo, pero siempre tenemos uno arriba. Un abrazo a todos los argentinos. Toda mi gente esta all├í y les mando mucha fuerza”.