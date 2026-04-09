El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Manuel Adorni y su esposa

La decisión de la justicia federal incluye la revisión de activos y movimientos financieros vinculados a la pareja y a una empresa de su propiedad, en el marco de una causa por supuesto enriquecimiento ilícito

La Justicia argentina resolvió levantar el secreto bancario y fiscal sobre Manuel Adorni, jefe de Gabinete nacional, y su esposa Bettina Angeletti, mediante una decisión firmada hoy por el juez federal Ariel Lijo. La medida forma parte de la investigación en curso sobre presunto enriquecimiento ilícito que involucra los movimientos financieros de la pareja y de la firma AS Innovación Profesional, de la que ambos son propietarios.

Entre las acciones adoptadas, Ariel Lijo dispuso también el levantamiento del secreto fiscal sobre seis mujeres identificadas en la causa como prestamistas o acreedoras de Adorni: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio.

El objetivo de la resolución judicial es facilitar el acceso a información patrimonial y bancaria que permita esclarecer eventuales irregularidades detectadas en el expediente por presunto enriquecimiento ilícito.