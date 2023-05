El Instituto Superior de Formación Policial cumplió 66 años de servicio educativo

Con una ceremonia realizada el lunes a las 19:00 horas, en la Plaza de Armas, el Instituto Superior de Formación Policial celebró sus 66 años al servicio de la formación de varias generaciones de jóvenes que escogieron ser parte de la familia policial y trabajar en favor de la seguridad pública de la comunidad formoseña en la tierra que los vio nacer.

El acto contó con la presencia del jefe de Policía, comisario General Walter René Arroyo; el subjefe de Policía, comisario general Cirilo Julián Bobadilla y la directora del Instituto, la comisario inspector Sunilda Lezcano.

Especialmente invitados estuvieron presentes la ministra de Turismo, Dra. Silvia Alejandra Segovia; la ministra de la Comunidad, licenciada Gloria Marizza Giménez; el ex director del Instituto y subsecretario de Lucha contra el Narcocrimen Comisario General ® Juan Bernabé Escobar; la subsecretaria de Justicia Dra. María Higinia Sena, el comisario general ® Felipe Sergio Cañete y el comisario general ® Agustín Santiago Monchutti, también ex directores de la escuela de cadetes.

Además asistieron integrantes de la plana mayor policial, profesores, instructores, oficiales jefes, subalternos, personal subalterno con prestación de servicios en esta ciudad, familiares, cadetes e invitados especiales.

Tras las entonaciones del Himno Nacional Argentino y Marcha Himno a Formosa, interpretado por la Banda de Música Policial, se leyó el instrumento legal mediante el cual la Jefatura de Policía se adhirió al acontecimiento.

Luego el capellán policial, subcomisario Fray Salvador Gurrieri, y el diacono permanente Roberto González, ofrecieron una invocación religiosa y bendición de presentes que las autoridades hicieron entrega a tres de los más antiguos ex directores de la escuela de cadetes, el Crio. Gral. ® Felipe Cañete, Crio. Gral. ® Bernabe Escobar y el Crio. Gral. ® Santiago Monchuti.

Después se realizó un pasaje de desfile del que participaron una Delegación de los Institutos de Educación Policial de la provincia de Corrientes, Cuerpo Guardia Infantería, y Cadetes del ISFP, exhibición canina realizada por efectivo del Cuerpo Policía Montada; más un muestreo de los distintos elementos con los que cuenta el Instituto Superior de Formación Policial (ISFP), el Museo Policial, la Dirección General de Seguridad Vial, Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa, sectores de la Institución y otros organismos.