El ingreso de divisas por las exportaciones mineras creció 23%

Al cierre de 2021, las ventas superaron los 3.200 mill/dol. En diciembre el incremento fue de 40% en el valor. También creció el empleo en el sector. El oro y la plata encabezaron el ranking. Principales provincias.

BUENOS AIRES (NAP). Las exportaciones mineras de Argentina alcanzaron en 2021 los 3.230,54 millones de dólares, monto que representa una suba de 23,3% respecto al año anterior, de acuerdo a un informe de la Secretaría de Minería.

Ese aumdento repercutió hacia adentro del sector en un incremento del empleo de parte de las mineras en 31.323 puestos de trabajo promedio anual: 2,7% superior al del año anterior

El reporte señaló que en diciembre las exportaciones registraron un aumento de 39,8% respecto al valor del mismo mes del año previo, período en el que hubo una tendencia alcista de las divisas generadas por las exportaciones de los principales commodities.

Las cifras se adaptan a los valores de las exportaciones generales, ya que, según datos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, en el acumulado anual, las ventas externas durante el año pasado fueron las más altas desde 2012.

Entre el desempeño de los metales se destaca el monto del oro exportado que aumentó un 43,9% y la plata un 227,2% con respecto a diciembre 2020, mientras que las exportaciones de litio crecieron un 202,3% con respecto al mismo mes del año previo.

La fuerte demanda de China en medio de la escasez de materiales para baterías explicó tal incremento ya que, esto afectó a los precios internacionales del mineral.

Otros

Respecto de los minerales no metalíferos mostraron, en su mayoría, un comportamiento positivo en las exportaciones de diciembre comparadas con las del mismo mes del año anterior.

El mayor aumento de las exportaciones se registró en el caso de la caliza, dolomita y creta, con un incremento del 100,1 % en las divisas generadas, seguidas por el yeso con una suba del 82% situación que impactó en los saldos exportados.

En cuanto a la cal, fue de los pocos minerales que registró un descenso del 8,9%.

Las principales provincias exportadoras de minerales fueron Catamarca (US$ 114,48 millones), Jujuy (US$ 361,68 millones), San Juan (US$ 845,51 millones) y Santa Cruz (US$ 1,616,99 millones).

(Noticias AgroPecuarias)