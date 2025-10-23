El Ing. Jorge Jofré fue reelecto como presidente de la Liga Formoseña de Fútbol

Esta noche, en la sala de sesiones del estadio Antonio Romero, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria y elecciones de autoridades donde el actual Intendente de la ciudad fue reelegido de forma unánime.

La Liga Formoseña de Fútbol celebró este miércoles por la noche su Asamblea General Ordinaria y elección de autoridades en las instalaciones del estadio “Don Antonio Romero”.

En el encuentro, el ingeniero Jorge Jofré fue reelecto como presidente de la institución por un nuevo período de tres años, reafirmando así la confianza de los clubes afiliados en su gestión.

La ceremonia contó con la presencia de dirigentes de distintas entidades deportivas, representantes de clubes afiliados y miembros de la prensa local, quienes acompañaron el desarrollo del acto institucional.

Durante la asamblea, además de la elección de autoridades, se presentaron los informes correspondientes al ejercicio anterior y se expusieron los proyectos que la actual conducción prevé continuar y fortalecer en el próximo trienio, con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento del fútbol formoseño en todas sus categorías.

Con esta reelección, Jorge Jofré dará continuidad a una gestión que ha buscado modernizar la estructura de la Liga, promover la competencia local y fomentar la participación de jóvenes y mujeres en el deporte.

De esta manera, la Liga Formoseña de Fútbol ratifica su rumbo institucional y deportivo bajo la conducción del Ing. Jorge Alberto Jofré, consolidando su papel como entidad madre del fútbol en la provincia.

TRIBUNAL DE PENAS

Presidente: Sebastián Rolando González

Secretario: Néstor Ramón Leiva

VOCALES

Daniel Antonio Paredes

Norberto Adrián Cañete

Gustavo Adrián Alfonso

Rubén Fernando González Beterette

Germán David Cabrera

COLEGIO DE ÁRBITROS

Presidente: Lidió Silguero

VOCALES

Luis Carlos Ibarra

Alberto Albino Acosta

Pablina Pereira

REVISORES DE CUENTAS

Julio Alberto Robles

Esteban Gabriel González