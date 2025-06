El inesperado reproche que Brenda Agüero les hizo a las mamás de los bebés muertos en el Neonatal de Córdoba

En un giro inesperado, Brenda Agüero, la enfermera acusada por la muerte de cinco bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba, decidió hablar por última vez en el juicio antes de que se dicte el veredicto e insistió en su inocencia.

Sin embargo, lo que más impactó fue el reproche que le hizo a las madres de los bebés fallecidos. “Me dolió un montón ver a las mamás sentadas con un papelito”, dijo, sugiriendo que las mujeres fueron “guionadas” a la hora de dar sus testimonios.

“Vos decís ‘se te murió un hijo’, no sé por qué la necesidad de guionarlas. Perdón, pero me resultó muy chocante eso. Es algo que no me pasó nunca y espero nunca tener que vivirla, pero todo el guión… no, no”, agregó Agüero en una audiencia cargada de tensión, indicó El Doce.

Durante la jornada en los Tribunales II de Córdoba, Agüero negó cualquier implicación en los hechos que también dejaron a otros trece recién nacidos con lesiones. “Pase lo que pase, estoy sumamente tranquila”, afirmó, dirigiéndose a los jueces.

Y aseguró: “A esos niños jamás les hice nada. No sé cómo decirlo nuevamente, no sé por cuántas veces. Soy inocente de lo que se me está acusando”.

Por otro lado, la enfermera también criticó la desigualdad en el trato judicial, señalando que otros imputados no pasaron tanto tiempo detenidos ni enfrentan las mismas acusaciones que ella. “Hubo muchísima desigualdad con el resto”, resaltó.

Un fallo inminente

Agüero calificó el proceso como “una causa mediática” y expresó su confianza en que el tribunal, que dará a conocer el fallo el próximo miércoles 18, actuará con justicia. En caso de ser encontrada culpable, la enfemera podría enfrentar una condena a prisión perpetua.

“Han escuchado a los abogados, han visto un montón de cosas. Quedó comprobado que eso no fue como dijeron, aquí no hay ninguna asesina serial. Amo a los niños”, declaró, mientras sus abogados solicitaron su absolución.

Por su parte, la querella pidió penas de prisión efectiva para los diez imputados, subrayando la gravedad de los hechos ocurridos hace tres años.

La fiscalía solicitó la prisión perpetua para Brenda Agüero, mientras que para otros 12 imputados, las penas van desde uno hasta cuatro años de prisión, además de inhabilitaciones por encubrimiento e irregularidades administrativas.

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación, compuesta por Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, junto al jurado popular, serán los encargados de dictar las penas.

El caso

Entre marzo y junio de 2022, la muerte de cinco bebés y las secuelas sufridas por otros trece en el Hospital Materno Neonatal encendieron las alarmas y dieron inicio a una investigación judicial.

Lo que al principio se consideró un caso de presunta negligencia, dio un drástico vuelco cuando el Ministerio de Salud de Córdoba detectó un patrón alarmante.

Las autopsias y estudios preliminares revelaron indicios de acción deliberada, al encontrarse sustancias no aptas en los cuerpos de las víctimas. Esto llevó a una exhaustiva investigación en la sala neonatal del hospital, donde Agüero apareció como la principal sospechosa, aunque no la única.

Médicos, otras enfermeras y personal administrativo también quedaron bajo la lupa. Entre los acusados se encuentra el exministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, señalado por presuntas irregularidades en la supervisión del hospital durante su gestión.

Cardozo renunció a su cargo tras la revelación de los hechos en el Neonatal.