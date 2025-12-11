El Hospital Odontológico de Complejidad Integrada celebra su 13° aniversario

Esta institución, ícono en el cuidado de la salud bucodental para Formosa
y la región, fue creciendo año tras año y, desde sus inicios, brinda
servicios odontológicos de excelencia y gratuitos a toda la población.
En otra jornada significativa para la salud bucodental de la provincia de
Formosa, este jueves 11 de diciembre, el Hospital Odontológico de
Complejidad Integrada (HOCI) festeja su 13° aniversario de trabajo
incansable.
Inaugurado en 2012 por el gobernador Gildo Insfrán, es un faro de atención
y cuidado bucodental, beneficiando a pacientes de todas las edades tanto de
la Capital como del interior provincial.
Desde su puesta en funcionamiento, mostró un notable crecimiento en los
servicios de alta calidad que se fueron sumando progresivamente con el
paso de los años, también incorporando profesionales calificados y
equipamiento de avanzada tecnología, que permiten abordar múltiples
patologías dentales y de la boca en general.
Actualmente, el HOCI dispone de 12 servicios, que incluyen la Guardia
para Urgencias y Emergencias Odontológicas, así como los de consultorios
externos: Diagnóstico, Pacientes Especiales, Periodoncia, Odontopediatría,
Operatoria Dental, Endodoncia, ATM (articulación témporo mandibular),
Ortopedia y Ortodoncia, Prótesis Dental, Cirugía Maxilofacial y
Estomatología.
Además, este efector forma parte del sistema de residencias impulsado por
el Gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo Humano, que
alberga hoy cinco residencias en pleno desarrollo: Odontología General,
Endodoncia, Odontopediatría, Ortopedia y Ortodoncia, y Cirugía
Bucomaxilofacial, con un total de 45 odontólogos residentes.
El director del HOCI, el odontólogo Alejandro Lorenzo, puso de relieve, en
ese punto, que esta institución es también un “hospital escuela”, donde la
formación continua “es parte de nuestro día a día”.
Asimismo, resaltó que, a pesar de estar cumpliendo ya 13 años, la
estructura edilicia del hospital se mantiene en excelentes condiciones. Y en
cuanto al equipamiento, indicó que desde sus inicios el HOCI se
caracterizó por tener equipos con tecnología de última generación,
recordando que la última adquisición “fue un tomógrafo dental que
actualmente se encuentra operando al 100% y es un servicio gratuito, al
igual que los demás que tiene el hospital para todos los pacientes que lo
necesitan”.
Por otra parte, se refirió a la profunda crisis que atraviesa el sistema de
salud a nivel nacional con recortes que afectan a las provincias, “pero, a
pesar de esa realidad tan perjudicial, el Gobierno provincial ha decidido
sostener y administrar los recursos para atender las necesidades de salud de
la población formoseña”.
Y al respecto subrayó que, gracias a esta política sanitaria, el HOCI “no ha
sentido la falta de insumos, ni de equipos ni de recurso humano. Estamos
totalmente cubiertos. Hasta el momento no tuvimos ningún tipo de
problemas y contamos con todo lo necesario para dar respuesta a nuestros
pacientes”, afirmó.
Finalmente, y a modo de balance, el director del HOCI celebró el
crecimiento del hospital desde sus inicios, cuando contaban con un grupo
reducido de profesionales “que teníamos una gran ilusión y mucho
entusiasmo por formar parte de una institución emblemática que pretendía
marcar el rumbo de la odontología en Formosa”.
“Ese proyecto se fue desarrollando cada vez más, año tras año y hasta
puedo decir que superó nuestras expectativas. Hoy contamos con un plantel
de 38 odontólogos capacitados, comprometidos, con ganas de seguir
brindando la mejor atención a nuestros pacientes y con el anhelo de
celebrar muchos aniversarios más en este nosocomio que es un ícono para
la salud bucodental de las formoseñas y formoseños”, finalizó.