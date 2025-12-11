El Hospital Odontológico de Complejidad Integrada celebra su 13° aniversario

Esta institución, ícono en el cuidado de la salud bucodental para Formosa

y la región, fue creciendo año tras año y, desde sus inicios, brinda

servicios odontológicos de excelencia y gratuitos a toda la población.

En otra jornada significativa para la salud bucodental de la provincia de

Formosa, este jueves 11 de diciembre, el Hospital Odontológico de

Complejidad Integrada (HOCI) festeja su 13° aniversario de trabajo

incansable.

Inaugurado en 2012 por el gobernador Gildo Insfrán, es un faro de atención

y cuidado bucodental, beneficiando a pacientes de todas las edades tanto de

la Capital como del interior provincial.

Desde su puesta en funcionamiento, mostró un notable crecimiento en los

servicios de alta calidad que se fueron sumando progresivamente con el

paso de los años, también incorporando profesionales calificados y

equipamiento de avanzada tecnología, que permiten abordar múltiples

patologías dentales y de la boca en general.

Actualmente, el HOCI dispone de 12 servicios, que incluyen la Guardia

para Urgencias y Emergencias Odontológicas, así como los de consultorios

externos: Diagnóstico, Pacientes Especiales, Periodoncia, Odontopediatría,

Operatoria Dental, Endodoncia, ATM (articulación témporo mandibular),

Ortopedia y Ortodoncia, Prótesis Dental, Cirugía Maxilofacial y

Estomatología.

Además, este efector forma parte del sistema de residencias impulsado por

el Gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo Humano, que

alberga hoy cinco residencias en pleno desarrollo: Odontología General,

Endodoncia, Odontopediatría, Ortopedia y Ortodoncia, y Cirugía

Bucomaxilofacial, con un total de 45 odontólogos residentes.

El director del HOCI, el odontólogo Alejandro Lorenzo, puso de relieve, en

ese punto, que esta institución es también un “hospital escuela”, donde la

formación continua “es parte de nuestro día a día”.

Asimismo, resaltó que, a pesar de estar cumpliendo ya 13 años, la

estructura edilicia del hospital se mantiene en excelentes condiciones. Y en

cuanto al equipamiento, indicó que desde sus inicios el HOCI se

caracterizó por tener equipos con tecnología de última generación,

recordando que la última adquisición “fue un tomógrafo dental que

actualmente se encuentra operando al 100% y es un servicio gratuito, al

igual que los demás que tiene el hospital para todos los pacientes que lo

necesitan”.

Por otra parte, se refirió a la profunda crisis que atraviesa el sistema de

salud a nivel nacional con recortes que afectan a las provincias, “pero, a

pesar de esa realidad tan perjudicial, el Gobierno provincial ha decidido

sostener y administrar los recursos para atender las necesidades de salud de

la población formoseña”.

Y al respecto subrayó que, gracias a esta política sanitaria, el HOCI “no ha

sentido la falta de insumos, ni de equipos ni de recurso humano. Estamos

totalmente cubiertos. Hasta el momento no tuvimos ningún tipo de

problemas y contamos con todo lo necesario para dar respuesta a nuestros

pacientes”, afirmó.

Finalmente, y a modo de balance, el director del HOCI celebró el

crecimiento del hospital desde sus inicios, cuando contaban con un grupo

reducido de profesionales “que teníamos una gran ilusión y mucho

entusiasmo por formar parte de una institución emblemática que pretendía

marcar el rumbo de la odontología en Formosa”.

“Ese proyecto se fue desarrollando cada vez más, año tras año y hasta

puedo decir que superó nuestras expectativas. Hoy contamos con un plantel

de 38 odontólogos capacitados, comprometidos, con ganas de seguir

brindando la mejor atención a nuestros pacientes y con el anhelo de

celebrar muchos aniversarios más en este nosocomio que es un ícono para

la salud bucodental de las formoseñas y formoseños”, finalizó.